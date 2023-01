Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de enero de 2023

PISCIS

Busca la manera de buscar a una persona que de verdad apueste por tus sentimientos y quiera una verdadera relación contigo y no solo jueguitos tontos. Este año enfócate en tu economía y en tu situación sentimental si quieres crecer y lograr tus objetivos y metas. Días buenos, días malos, la bipolaridad sin duda ya es parte de tu vida, tienes un carácter muy cambiante en días te manejas en una santa y en otros eres más perra que bonita, debes aprender a lidiar con eso, no permitas que esos cambios de temperamento arruinen tus días o asusten a las personas que te rodean, ya no creas tanto en las palabras del ser humano, son bien hijos e hijas de la shingada y solo te quieren pa encamarte y después desecharte. Antes que termine este primer mes del año reflexiona sobre lo que quieres y deseas para estar bien y ser feliz. No sigas tirando tu amor ni mendigando cariño por personas que solo son bonitas por su empaque porque por dentro solo tienen mercoles, fíjate bien a quien le lloras no cualquiera merece tus lágrimas. Estarás un tanto tenso o tensa en estos días debido a una situación familiar que se te presentará. No te estreses tanto ni te pongas triste por lo que ya fue o ya pasó, centra tus energías en el presente, recuerda que el futuro y el pasado no existen, pon tu mirada en el ahorita y que el shingado mundo ruede.

ACUARIO

No esperes a que el mundo esté a tu favor, haz las cosas y que te valga m4dres lo que piensen o digan. Ten cuidado con una amistad pues podrías confundir el cariño de amigos por amor. Este primer mes del año reflexiona sobre lo que quieres y deseas para tu vida y quita de tu camino lo que te estorba y causa estrés. Haz estado viviendo días difíciles, hay días en que te sientes con shingos de ánimos de hacer mil cosas, pero hay otros días en que quisieras mandar a la shingada a todo mundo y desaparecer de la faz de la tierra. Ten cuidado con compromisos inesperados porque después no vas a saber para donde hacerte de tanto trabajo y responsabilidades. Si una relación no pudo darse no te desesperes ni te sientas mal, es porque no estaba para seguir en tu camino, dale tiempo al tiempo y las cosas se darán como deben de ser. Cuando una persona es para ti así el mundo se oponga al final terminará a tu lado. Un amor del signo de agua está dispuesto o dispuesta apostar por ti, no intentes cambiarlo o te arriesgas a que se te vaya de las manos. No permitas que la actitud p3ndeja de otras personas te quite las ganas de hacer las cosas que tienes planeadas.

CAPRICORNIO

Deja ya esas cuestiones que te limitan en la vida y dedica tu vida a ser feliz con quien de verdad te merece y sobre todo con quien desea estar a tu lado. Si tienes una relación ten cuidado con sus amistades pues estarán metiendo cizaña al punto de crear conflictos entre tú y tu pareja. Aprende a decir que no y a no tratar de resolverla la vida a las demás personas cuando ni tu mismo te la has resuelto. No permitas que tu estado de ánimo sea controlado por otras personas, aprende a quererte y valorarte y darte cuenta de que eres un ser único e irrepetible que eres capaz de salir adelante y cumplir tus sueños y metas, quien te amé hará hasta lo imposible por tenerte en su vida, quien no solo te dará largas para medio mantenerte. Ten cuidado con tus sentimientos, te has vuelto muy frío o fría debido a que te han shingado la vida en el pasado y ahora desconfías hasta de tu propia sombra, mientras sigas con esas actitudes pesimistas jamás lograrás concretar una nueva relación, se te han presentado muy buenas oportunidades con personas que valen la pena, pero por tus dudas y miedos p3ndejos no has dado el siguiente paso y al final terminas comparando a los nuevos amores con los amores del pasado.

SAGITARIO

Si tienes la oportunidad de emprender un negocio no lo pienses dos veces y hazlo pues estás en una etapa muy perra para que todo lo que hagas salga con éxito, el comercio y las ventas son lo tuyo. Cuídate de dolores en piernas y espalda pues estarán a la orden del día, bájale a las grasas y harinas pues se te está haciendo bolas el engrudo y comenzarás a retener líquidos y por ende a subir un shingo de peso en este inicio de año, tu sexualidad estará a flor de piel y te manejaras en las calores bien intensas, andarás como burra en primavera mi amor, si tienes pareja desquítate y sino déjame decirte que hay una amistad a quien le gustas un shingo y ya te lo está demostrando con insinuaciones muy perras, que te valga mauser, si te gusta éntrale al lodo, pero eso si pon las reglas en claro pues puede que salga enamorada o enviciada. Este fin de semana se ve perfecto para cambios en casa, haz una limpieza a profundidad y saca todo lo que te estorba o te causa estrés y conflicto. Vienen cambios en el amor, reflexiona bien sobre lo que quieres y deseas para que no pierdas el rumbo.

ARIES

Ponle punto final a todas esas penas que te habían shingado y comienza a mejorar la manera de ver la vida pues solo así sabrás salir adelante y lograr tus metas y objetivos que tienes planeados para este año. Posibilidades de encamarte con una amistad, dale para delante y no te detengas por nada ni nadie, la vida te ofrece oportunidades que no puedes desaprovechar porque no se volverán a repetir. A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales bien inche lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal así. Aprende a cuidar tu entorno este nuevo año y a no permitir que te metan en chismes como ya anteriormente lo hicieron. Debes aprender a cuidar un poco más tu cuerpo criminal porque podrías subir de peso inesperadamente y va a ser complicado bajar. Fin de semana de traer tus sentimientos a flor de piel, no tengas miedo a lo que la vida te ofrece, busca a quien te busca y ama a quien está ahí siempre a tu lado mostrándote cariño y dando todo por ti, en la medida que te reproches tus errores del pasado será en la medida en que no puedas continuar pues cada que te acuerdas le echas limón a herida y no la dejas cicatrizar.

TAURO

Cuídate mucho de estrés a causa del trabajo y cansancio, aprovecha el tiempo libre en dormir para recuperar energías. No permitas que cambios de última hora te cambien la dirección de tu vida o tus planes y proyectos que tienes para este año. Ten en cuenta que no debes de dejar a nadie que se meta en tus decisiones, pide consejos, pero al final toma tú la decisión que consideres correcta. Busca la manera de fortificar la relación con familiares si ha estado algo tensa, aprende a perdonar errores y soltar todo lo que ya dolió. Aguas con caídas o partidas de madre pues estarán a la orden del día. Es momento de hacer cambios en tu vida los cuales se enfoquen en mejoras en los dineros. Estarás más calmado o calmada en los próximos días, te darás cuenta de que puedes sobrevivir sin necesidad de tener a alguien tu lado, aprende amarte individualmente y apostar más por tu felicidad, no deposites todo en una persona pues cuando ésta se marche te dejará sin nada. No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no resulta es porque vendrá una mejor oportunidad.

GÉMINIS

No temas a nuevas oportunidades, pues la vida está hecha para disfrutarse si estas soltero o soltera que te valga madre y dale vuelo a la hilacha, pero siempre como precaución para evitar enfermedades o embarazos. Es momento de aprender de cada error, dale vuelta a la hoja aquellos aspectos que solo te causaron estrés y preocupación. Este fin de semana reflexiona mucho sobre lo que quieres y deseas hacer para los próximos meses. No permitas que personas sin qué hacer te arruinen tus días, aprende a mandar a la shingada a quien no te sirve en tu vida, y solo te llena el buche de piedras o te hace pasar un mal rato con chismes y problemas. Ten cuidado con lo que buscas de las personas pues podrías ser víctima de tus palabras, ten en cuenta que si le exiges algo a alguien es en la medida en que tu responderás y ofrecerás eso mismo. El amor no es incondicional pues uno debe de recibir lo que da o de lo contrario llegarás a cansarte y fastidiarte de ser tu quien de todo a cambio de nada.

CÁNCER

Un amor del signo de Piscis o Cáncer se visualiza en tu casilla lo conocerás por medio de una amistad o red social. Deja ya de perder el tiempo y ponte las pilas pues tu cuerpazo criminal se lo está llevando la shingada, una rutina de ejercicios y buena. Es momento de confiar en ti y de darle para delante a esos sueños y metas que has venido cargando desde hace tiempo pero que por cuestiones de dinero no has logrado concretar. Eres de buenos sentimientos, te gusta trabajar y ganarte la vida honestamente, te han jugado chueco muchas veces, pero también tú lo has hecho, no caigas en los mismos errores de siempre y aprende de ellos, expareja te buscará, pero no será con buenas intenciones, ten mucho cuidado. alimentación serán la clave perfecta para que logres tu meta y vuelvas a verte bien. Este primer mes del año se planea un viaje, pero también ciertos secretos que guardabas celosamente saldrán a la luz. Si te sientes aturdido o aturdida en este fin de semana que está por llegar por deudas o situaciones que no han podido solucionarse comienza a buscar alternativas y ve por ellas, a la larga las cosas se van dando, pero sino trabajas en ella olvídate de obtener buenos resultados.

LEO

Muchas posibilidades de reencontrar el amor, una persona de una red social te va a echar los shingados perros y no te será indiferente. Ten cuidado con pensamientos pesimistas pues te pueden regresar al hoyo, aguas con las personas en las que confías pues no todas pueden llamarse amigos o amigas. Es momento de mandar al carajo todo lo que te causa estrés, si vas a comenzar el año que sea de la mejor forma y manera dejando atrás lo que no sirve ni funciona. Si tienes una relación viene un evento que los unirá más como pareja, no cuentes los planes que tienes con tu pareja con otras personas pues podrían salártelos con envidias y pensamientos negativos. Vienen días de muchos cambios, de enfrentarte a la realidad de tu vida y a comenzar a mover las piezas del rompecabezas a tu beneficio. Proyectos se reafirman, estarás en un tono más estable y placentero, inicias el año con todo y empezarás a sentirle sabor a la vida y aprenderás que la vida sigue y no se detendrá por nadie, no permitas que personas negativas te quiten tu energía, ve tras tus metas y sueños y no te dejes vencer ni caer.

VIRGO

Que este fin de semana tu enfoque este sobre mejorar el aspecto económico, no caigas en deudas que solo te ocasionarán problemas en el mes de febrero. Comprobarás en estos días que eso que pensabas mal de una persona resultará más que cierto, te decepcionarás y te dolerá mucho, pero con el paso de los días aprenderás a superarlo y comenzar de nuevo. Un amor del pasado no puede irse pues han quedado pendientes muchas cosas, pon las cosas en claro despídete y cierra ciclos. Hay una amistad tuya que te tiene mucha envidia, con sus carac y actitudes te lo va a demostrar. Cuídate mucho de lo que le platicas a tus amistades pues andarán de lengua suelta y pueden meterte en camisa de once varas. Viene un viaje bastante bueno el cual debes poner mucha atención en su planeación para que te salga como deseas y esperas. Tienes sueños y metas muy buenas para tu vida, a veces le flojeas un shingo y por eso no consigues lo que quieres, buscas una vida llena de lujos y oportunidades, alejada de las carencias y necesidades. No pretendas cambiar tu esencia para agradar a personas que no sirven ni para ir a shingar a su madre.

LIBRA

No temas a nuevos cambios y oportunidades, el amor no es eterno y siempre habrá alguien a quien amar, si alguien se fue es porque su tiempo en tu vida expiro, pero también significa que una nueva persona está por llegar así que si te ha ido mal en el amor no te desesperes que poco a poco llegará a tu vida la persona correcta. Es momento de enfocarte este fin de semana en ti, de consentirte y quererte lo suficiente al punto de no necesitar de nada ni de nadie para estar bien y ser feliz. Vienen cambios en tu trabajo, bajará un poco el estrés, viene un fin de semana muy intenso acompañado de la persona amada, aprende a querer sin medida, pero nunca más de lo que te quieren pues al final puedes ser que seas quien más sufre. Tu fortaleza y constancia no te permiten caer, has dado todo y siempre buscado la manera de ser feliz, eres bueno para lograr tus metas y sueños, sueles en algunas ocasiones dejarte caer para que te levantes, pero también has aprendido a levantarte bajo tu propio esfuerzo, sabes querer como ningún otro signo, pero también has aprendido a olvidar y dejar atrás a quienes te han shingado tu existencia. Cuida mucho quién eres y lo que quieres lograr, la vida te dará muchas oportunidades para lograr tus objetivos y tus metas.

ESCORPIO

Ponte las pilas e invierte tu tiempo, energía y dinero en tu persona, recuerda que lo más importante para ti eres tú y nadie más, no permitas que otras personas te humillen o hagan sentir mal, demuéstrales a ellas y sobre todo a ti hasta donde eres capaz de llegar. Cuida mucho quién eres y hacia dónde te diriges pues podrías perderte en tu camino por arrojar piedras a las personas que no han hecho ni logrado nada en su vida. Cuídate un shingo de lo que piensa pues podrías caer en depresiones p3ndejas, de por si se te ha dado mucho la bipolaridad en estos momentos, no busques la manera de colgarte o dejarte caer, el dolor suele hacerse adicción. No te detengas y ve tras los sueños y metas que te planteaste para este año, haz lo que tengas que hacer para comenzar a verlos realizado a partir de este primer mes del año. No dudes del amor de tu familia pues es el único amor sincero que tienes. Debes de no meterte en chismes de vecindad que no te llevan a ningún lado y solo te causan estrés y problemas. Cuídate de una amistad que tienes poco de conocer pues te tratará de fregar y andará hablando muy mal de ti. Viene un fin de semana regio, no temas a los cambios y a la renovación pues estas en una etapa en que podrás mejorar todos esos aspectos que te han fregado la existencia.