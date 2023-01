Juan Gabriel y la razón por la que estuvo en una prisión de México durante 18 meses

Un día como hoy, pero de 1950, nació una de las máximas leyendas de la música mexicana: Juan Gabriel. Y ha sido a través de sus letras, melodías e inigualables presentaciones que el legado del cantante se ha mantenido vivo entre las nuevas generaciones.

A pesar de que hoy en día, el denominado ‘Divo de Juárez’ cuenta con una gran reputación a nivel mundial, su vida no estuvo exenta de capítulos oscuros y difíciles que lo ayudaron a crecer personalmente.

Uno de los episodios más polémicos dentro de su vida se trata, sin lugar a dudas, de su detención en la Cárcel de Lecumberri, ubicada en el oriente de la Ciudad de México, durante la década de 1969 por un periodo de 18 meses.

Pero, ¿cuál fue el motivo de su encarcelamiento? De acuerdo con Rosenda Puentes, hija del entonces director del Palacio Negro de Lecumberri, aseguró que la responsable por el encierro de Juan Gabriel fue la actriz mexicana Claudia Islas.

Y es que Juan Gabriel fue contratado para cantar en una fiesta privada, tras haber acudido fue señalado por supuestamente robar varias joyas y un radio a la histrionisa. Cabe recalcar que a pesar de esta versión, Islas ha negado en repetidas ocasiones ser la responsable de las acusaciones en contra del famoso.

“En ese tiempo, ella estaba casada con una persona importante, militar o policía. Le levantó un falso testimonio porque él no robó nada de joyas; sólo fue a cantar a una fiesta. De él nunca salió decir quién lo acusó de eso; yo me enteré que fue ella porque, como era conocida, eso trascendió, y gente cercana a él me lo confirmó”, reveló la joven en entrevista con ‘Ventaneando’.

A pesar de su inocencia, ‘El Divo de Juárez’ permaneció en dichas instalaciones durante 18 meses y se cree que durante ese periodo compuso temas como “No tengo dinero”, “Me he quedado solo”, e “Iremos de la mano”.

Si bien a lo largo de su carrera Juan Gabriel prefirió no recordar este capítulo amargo en su vida, este quedó documentado en su película “Mi Vida”, misma que él protagonizó en 1982.

