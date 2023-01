¿Qué es el anís estrellado y por qué es tan popular?

Lo puedes encontrar en alimentos y bebidas salados y dulces, y agrega un sabor y una fragancia distintivos a una gran variedad de platos y bebidas.

By Althea Chang-Cook

El anís estrellado, una fruta en forma de estrella que se encuentra con mayor frecuencia seca, es un aromático muy versátil. Se usa en alimentos y bebidas dulces y salados, y los chefs y otras personas a las que les encanta dicen que agrega matices y un poco más de complejidad a todo lo que se añade.

Al crecer comiendo principalmente la cocina china de mis padres, el anís estrellado se encontraba normalmente en el estofado de ternera y otros platos de carne. También es un ingrediente usado en pho, sopa de fideos vietnamita. Pero hay muchas otras formas de emplearlo.

Hoy, en mi propia casa, compro anís estrellado para poner en el coquito, una bebida festiva muy cremosa con canela que ahora preparo en lugar del ponche de huevo, usando la receta familiar de un colega. Y también lo empleo ocasionalmente en un caldo de hueso de res casero.

Si deseas conocer otras formas de usarlo, bien seas un cocinero casero experimentado que ya conocía el anís estrellado o alguien que nunca lo ha probado antes, esto es todo lo que querrás saber.

A qué sabe

El anís estrellado es sutilmente dulce con un ligero toque a regaliz. “Cuando agregas anís estrellado a un plato o bebida, le da una profundidad y un sabor completamente nuevos”, dice Biruk Alemayehu, propietario de Addis Nola, un restaurante etíope en Nueva Orleans. “Me encanta porque se puede usar de muchas maneras diferentes, ya sea en una salsa, un plato, una bebida o un postre. Tiene un gran perfil aromático que resalta el sabor cada vez que lo usas”.

El anís estrellado aporta una calidez suave a bebidas como la sidra y el vino calientes, cócteles, algunos de los cócteles sin alcohol que Consumer Reports evaluó recientemente y más. Anima sabrosos platos de carne y, cuando se usa con moderación, no tiene por qué ser abrumador.

Su sabor puede variar dependiendo de cuándo se coseche y cómo se procese. Por ejemplo, Ethan Frisch, cofundador de la compañía de especias de origen único Burlap and Barrel, obtiene su anís estrellado de una granja en Vietnam. Dice que los frutos cosechados durante el verano, que son secados al sol, son más grandes y dulces que los cosechados en invierno. Esos frutos, que se secan al ahumarlos, tienen un sabor más intenso y complejo.

“El anís estrellado ahumado es probablemente el ingrediente de sabor más complejo que he probado: sabroso, ahumado, dulce, rico y sorprendentemente ácido, con una ligera sensación de adormecimiento de los aceites esenciales concentrados”, dice Frisch.

Cómo se usa

Se puede encontrar en vainas enteras, molido o como extracto, es uno de los ingredientes esenciales del berbere, una mezcla de especias etíopes que Alemayehu usa en muchos de los platos de su restaurante. Berbere es comúnmente una mezcla de paprika, sal marina, chiles secos, fenogreco, cilantro, comino y otras especias.

Alemayehu también usa anís estrellado en doro wot, un plato etíope que cocina a fuego lento durante 24 horas con pollo, cebolla caramelizada y ajo y cubre con huevos duros. También se emplea en platos salteados etíopes, conocidos como tibs, y combina con todo tipo de carne o sabores parecidos a la carne, incluido el cordero, las costillas de res, el chuletón, el pollo, los camarones e incluso los champiñones, dice.

El extracto de anís estrellado, vendido por empresas como McCormick (Walmart) y Watkins (Amazon), es un ingrediente de algunas galletas italianas, como las galletas de anís y los biscotti. Algunas sambucas, el licor claro italiano, también se elaboran con este producto.

El anís estrellado molido es un ingrediente que aparece en el polvo de cinco especias, un condimento popular en la cocina asiática, que también incluye clavo, canela, granos de pimienta de Sichuan y semillas de hinojo.

Sophina Uong, chef y propietaria del restaurante Mister Mao en Nueva Orleans, dice que sazona la panceta de cerdo con anís estrellado, jengibre y pimienta negra. La grasa de cerdo sobrante con sabor a anís estrellado se emplea para hacer huevos revueltos, arroz frito con cangrejo azul, zanahorias pequeñas asadas e incluso coles de Bruselas. También se agrega al congee (gachas de arroz).

Además de su uso como especia, el anís estrellado también se utiliza en la medicina china por sus posibles propiedades antivirales y antiinflamatorias y otros beneficios para la salud, según un informe publicado en la revista Phytotherapy Research en 2020.

También conocido como chakra phool, el anís estrellado es un alimento básico en la cocina ayurvédica. Es tan popular en la cocina india que uno de mis colegas dijo que algunos indios dicen que el regaliz sabe a anís estrellado y no al revés.

Su característico sabor también puede agregar algo diferente a los cócteles de climas fríos, como los que contienen bourbon y jengibre, por ejemplo. Puedes poner una vaina sobre la bebida o colocarla en el borde de un vaso para decorar.

“Una estrella puede aportar mucho sabor a un simple jarabe para pasteles o cócteles”, dice Uong.

“Para ser honesto, creo que una de las razones de su nueva popularidad es su apariencia, especialmente en cócteles. La forma de estrella es realmente bonita y distintiva”, dice Frisch.

Pero es importante saber el origen del anís estrellado que estás comprando, así que lee atentamente las descripciones de los productos. Evita el anís estrellado del árbol de anís japonés, una especie de planta diferente, porque puede ser tóxico. Si bien es fragante, generalmente se usa como planta decorativa.

Si es nuevo para ti

“Si es un ingrediente nuevo para ti, probablemente sea mejor comenzar con una receta, porque el trabajo de averiguar cuánto anís estrellado debes usar ya alguien lo hizo por ti “, dice Lan Lam, autor de un libro de cocina y editor senior de Cook’s Illustrated. Si no eres el tipo de persona que sigue las recetas y prefieres experimentar, prueba a agregar una vaina o dos al vino o a la sidra calientes, o tritúrala y agrégala como un condimento para la carne a la parrilla”, dice ella. Frisch además comenta que él añade anís estrellado ahumado en el bizcocho de plátano.

Como es muy potente, con tan solo un poco, se hace mucho. Si solo estás experimentando, es posible que no quieras exagerar y comprar esta bolsa de 4 onzas de Anthony’s Organic Whole Star Anise (Amazon). Mejor comienza poco a poco, con este tarro de especias Frontier (Walmart).

“Quizás la mejor manera de introducir esta increíble y cálida especia sea poner la mitad de una vaina de anís estrellado en una taza de té negro, o cualquier té, ¡y cambiará tu vida para siempre!”, comenta Alemayehu. “También puedes probarlo en caldos y sopas para ver si te gusta”.

Sustitutos del anís estrellado

Teniendo un paladar claramente estadounidense cuando era niña, este fuerte sabor a anís estrellado no era para mí. Si no eres fanático del sabor a regaliz, descubres que eres alérgico al anís estrellado o simplemente no puedes encontrarlo en las tiendas de comestibles cercanas, hay algunos sustitutos que puedes usar.

Una opción, si no eres alérgico, es el polvo de cinco especias, entre las que se encuentra el anís estrellado. O prueba las semillas de anís, que provienen de una planta completamente diferente, pero tienen un sabor similar. Las semillas de hinojo también tienen sabor a regaliz. Para un sabor dulce y ligeramente amargo que no se parezca tanto al regaliz, puedes intentar usar clavo

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.