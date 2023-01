Los mejores detectores de humo y monóxido de carbono de 2023

Las pruebas de laboratorio de Consumer Reports revelan cuáles son los mejores detectores para protegerte a ti y a los tuyos

Nuestros ingenieros crean llamas altas para nuestra prueba de fuego con llamas para ver si los detectores de humo responden adecuadamente.

By Daniel Wroclawski

Updated by Justin Krajeski

La mayoría de los detectores de humo y monóxido de carbono son tan parecidos que uno podría pensar que son todos iguales. Siempre que hayan sido certificados por una organización de pruebas como UL o Intertek Electrical Testing Labs (ETL), deberían funcionar bien, ¿verdad? No precisamente.

“Tenemos que probar los detectores porque algunos fallan en la detección de CO, y hay diferencias en la rapidez con que los distintos modelos responden al CO”, dice Bernie Deitrick, ingeniero de pruebas de Consumer Reports para detectores de humo y CO. “Nunca he probado un modelo que fallara en nuestras pruebas de fuego y humo, y es tranquilizador saber que estos dispositivos tan críticos realmente funcionan”.

La capacidad de un detector para captar el monóxido de carbono puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más de 400 estadounidenses mueren cada año por envenenamiento accidental con CO, y unos 50,000 terminan en una sala de emergencias.

En el laboratorio, exponemos los detectores tanto a fuegos en llamas como a fuegos latentes, humeantes, para ver cómo detectan el humo y el fuego. En el caso de las alarmas de CO, las exponemos a niveles precisos de CO bajos (100 partes por millón) y altos (400 ppm) para ver con qué exactitud y rapidez detectan el mortal monóxido de carbono. Y en el caso de los detectores de CO autónomos, también comprobamos la precisión de los niveles de CO que muestran en sus pantallas o leen en voz alta mediante mensajes de voz.

Al comprar, fíjate en la fuente de alimentación de cada detector. En general, los detectores funcionan con pilas, con cable o enchufados a una toma de corriente. Los detectores alimentados por pilas pueden colocarse en cualquier lugar y suelen funcionar con pilas reemplazables (normalmente de 9 voltios o AA) o pilas de litio selladas que duran 10 años. Los detectores con cable requieren un cableado especial para la alimentación que normalmente sólo se encuentra en casas nuevas o remodeladas. Los detectores enchufables reciben un flujo constante de energía de una toma de corriente. Tanto los detectores cableados como los de enchufe usan una batería de reserva que tomará el relevo en caso de un corte de luz. Las baterías de reserva deben sustituirse una vez al año.

Para determinar el tipo de detector que necesitas, desmonta los detectores de tu casa. Si tienen cables conectados a la pared o al techo, necesitarás detectores cableados. Si no hay cables, necesitarás detectores a pilas.

A continuación te mostramos los mejores detectores de humo y monóxido de carbono de nuestras pruebas, ordenados alfabéticamente. Encontrarás detectores de humo autónomos, detectores de CO autónomos, detectores combinados de humo y CO, y detectores de humo y CO inteligentes que pueden enviar alertas a tu teléfono inteligente. Para cada tipo de detector hay modelos con cable y con pilas.

Para ver todos los modelos que hemos probado, consulta nuestras calificaciones de detectores de humo y monóxido de carbono. Y si necesitas ayuda para elegir los tipos de detectores adecuados para tu hogar, consulta nuestra guía de compra de detectores de humo y monóxido de carbono.

Los mejores detectores de humo con cable

First Alert 3120B

Opinión de CR: El First Alert 3120B es un detector de humo de doble sensor, lo que significa que tiene un sensor fotoeléctrico para detectar incendios con humo y un sensor de ionización para detectar llamas. Gracias al uso de ambos tipos de sensores, este First Alert recibió las mejores puntuaciones en nuestras pruebas de fuego con llamas y fuego humeante. Está cableado y dispone de una batería de reserva, lo que lo convierte en un buen candidato para las casas nuevas o remodeladas que dispongan de cableado para detectores, y cuenta con un botón de silencio para apagar las ruidosas alarmas. Puede interconectarse con otros detectores para que, si se activa uno, se activen todos y te avisen del peligro aunque te encuentres en otra habitación o en un piso distinto al del incendio.

Kidde PI2010

Opinión de CR: Otro de los mejores detectores en nuestras pruebas es el Kidde PI2010, que recibe altas puntuaciones en nuestras pruebas de fuego con llamas y fuego humeante. Esta alarma cableada de doble sensor cuenta con una batería de reserva, un botón de silencio y la capacidad de interconectarse con otros detectores compatibles. Para determinar qué otros modelos son compatibles con éste, consulta con Kidde.

Los mejores detectores de humo a batería

First Alert SA320CN

Opinión de CR: El First Alert SA320CN es uno de los mejores detectores de doble sensor alimentados por batería de nuestras calificaciones, y recibió altas puntuaciones en las pruebas de fuego con llama y fuego humeante. Cuenta con un botón de silencio y funciona con dos pilas AA, pero no puede interconectarse con otras alarmas para que todas se activen en caso de incendio.

First Alert Ultimate Protection SA3210 (Battery)

Opinión de CR: El First Alert Ultimate Protection SA3210 recibió las mejores puntuaciones en las pruebas de fuego con llamas y fuego humeante. Al igual que el SA320CN, el SA3210 cuenta con un botón de silencio, pero en lugar de dos pilas AA, el SA3210 funciona con una batería de litio de 10 años. Tampoco puede interconectarse con otros detectores de humo.

Kidde PI9010

Opinión de CR: Otra buena opción para un detector a pilas es el Kidde PI9010. Este detector de primera categoría recibe buenas puntuaciones en nuestras pruebas para fuegos con llama y fuegos humeantes. Cuenta con un botón de silencio y funciona con una sola pila de 9 voltios, pero no puede interconectarse con otros detectores.

Universal Security Instruments AMIB3051SC

Opinión de CR: El Universal Security Instruments AMIB3051SC es uno de los primeros detectores de humo diseñados siguiendo la última norma UL 217 para detectores de humo, que hace que los detectores de humo reduzcan mejor las falsas alarmas relacionadas con la cocina. Este modelo logró altas puntuaciones en nuestras pruebas tanto para fuegos con llama como para fuegos latentes, y funciona con una pila alcalina integrada de 10 años de duración. También cuenta con un botón de silencio, pero no puede interconectarse con otros detectores.

El mejor detector de monóxido de carbono con cable

Kidde KN-COSM-IBA

Opinión de CR: El detector de CO con cable Kidde KN-COSM-IBA tiene un rendimiento muy bueno. Recibió puntuaciones “Excelentes” en nuestra prueba de nivel bajo de CO y de la precisión de su indicador de nivel de CO, y una calificación “Muy Buena” en su prueba de nivel alto de CO. El modelo tiene la capacidad de registrar los niveles de CO más altos que detecta -lo que se conoce como memoria de picos-, lo que es bueno para comprobar si hubo algún problema cuando has estado fuera de casa durante un largo tiempo. También tiene una batería de reserva y la capacidad de interconectarse con otras alarmas compatibles.

El mejor detector de monóxido de carbono enchufable

First Alert CO615

Opinión de CR: El First Alert CO615 es uno de los pocos detectores de CO enchufables que tuvimos en nuestras pruebas, y superó a sus hermanos cableados y alimentados por batería, con buenas puntuaciones en nuestras pruebas de detección rápida de niveles altos y bajos de CO, así como una calificación “Muy Buena” por la precisión de su indicador de nivel de CO. Cuenta con una batería de reserva y memoria de picos (para que puedas comprobar si los niveles de CO eran altos después de haber estado fuera durante un largo período de tiempo).

Mejor detector de monóxido de carbono alimentado por batería

First Alert OneLink SCO501CN

Opinión de CR: Si necesitas un detector de CO que funcione con pilas, echa un vistazo al First Alert OneLink SCO501CN. Este se destacó en nuestras pruebas por detectar niveles altos y bajos de CO, así como por la precisión de sus lecturas de CO. Cuando el aparato detecta CO, una sirena de 85 decibelios y una alarma de voz (con 11 ubicaciones programables) indican dónde y cuál es el desarrollo. Además de las alertas de voz, este modelo cuenta con la capacidad de interconectarse de forma inalámbrica con otras alarmas compatibles con First Alert. El detector tiene una función de memoria de picos, que registra la lectura de CO más alta para que puedas ver si hubo un problema mientras estabas fuera de casa.

Los mejores detectores combinados de humo y monóxido de carbono

Universal Security Instruments AMICH3511SC

Opinión de CR: Si necesitas un detector combinado de cable, el Universal Security Instruments AMICH3511SC es tu mejor opción. Tuvo un rendimiento excelente en nuestra prueba de bajo nivel de CO, así como en nuestras pruebas de fuego latente y fuego con llamas. También obtuvo una buena puntuación en la detección de altos niveles de CO. Está calificado para proteger contra el humo, el fuego y el monóxido de carbono, y viene con una batería sellada que debería durar 10 años.

Universal Security Instruments MIC3510SB

Opinión de CR: El Universal Security Instruments MIC3510SB es uno de los pocos detectores combinados que cuenta con sensores fotoeléctricos y de ionización para fuegos latentes y de llamas (la mayoría de los modelos combinados sólo tienen uno de los dos), además de un sensor de CO. Como resultado, este detector USI es el único modelo combinado que logró buenos resultados en todas nuestras pruebas de humo y CO. Este modelo funciona con una batería sellada de 10 años. Cuenta con un botón de silencio. Sin embargo, no puede interconectarse con otros detectores.

Los mejores detectores combinados inteligentes

First Alert Onelink Smart 1042135

Opinión de CR: Si buscas un detector de humo y CO inteligente que se conecte directamente a WiFi, echa un vistazo al First Alert Onelink Smart 1042135. Este modelo recibió buenas puntuaciones en todas nuestras pruebas, con la excepción de los incendios en llamas, ya que carece de un sensor de ionización. Si eliges este detector, es posible que también quieras considerar la compra de un detector de humo de ionización alimentado por batería, como el Kidde RF-SM-DC. Este aparato de First Alert viene en versiones con batería y cableado, puede interconectarse con otros detectores compatibles, y funciona con Amazon Alexa y Apple HomeKit/Siri para el control por voz y aplicación.

Google Nest Protect: Smoke + Carbon Monoxide

Opinión de CR: El Google Nest Protect es otro detector combinado de humo y CO con WiFi que ha funcionado bien en nuestras pruebas. Obtuvo buenas puntuaciones en nuestras pruebas de niveles bajos de CO y fuegos latentes, así como una calificación “Buena” en la detección de niveles altos de CO. Pero, al igual que el First Alert Onelink anterior, se queda corto en nuestra prueba de fuego con llamas. Si eliges este detector, es posible que también quieras considerar la compra de un detector de humo de ionización alimentado por batería, como el Kidde RF-SM-DC. El Google Nest Protect está disponible en versiones con batería y con cable, y puede interconectarse con otros Nest Protect.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.