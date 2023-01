Descubren avispa que utiliza su pene espinoso como autodefensa

Mientras la avispa albañil hembra inyecta un veneno con un aguijón a sus depredadores, los machos carecen de este y estarían completamente indefensos, si no fuese por sus genitales. Un nuevo estudio muestra cómo algunas avispas macho pueden escapar de una muerte segura utilizando genitales no venenosos pero extremadamente punzantes.

Las dos “espinas genitales” delgadas y retráctiles se encuentran a ambos lados del falo de la avispa albañil macho (Anterhynchium gibbifrons). Algunas avispas utilizan estas espinas para sujetar a las hembras durante el apareamiento. Sin embargo, según un nuevo estudio publicado en la revista Current Biology, las avispas blanden sus falos puntiagudos cuando se enfrentan a un depredador, incluyendo la mano de una científica.

