Cuáles serán las parejas más tóxicas del zodiaco en este 2023

Uno de los propósitos de año nuevo más populares es encontrar el amor, pero si somos exigentes, no solo deseamos dejar atrás la soltería sino emparejarnos con alguien que sepa comprendernos y aceptarnos tal cual somos. La astrología puede ser una guía para saber con quienes no eres compatible e incluso podrías formar una de las parejas más tóxicas del zodiaco en el 2023.

Conocer con qué signos no eres compatible este año podría ahorrarte muchos dolores de cabeza. Cabe aclarar que no está escrito en piedra, puede haber honrosas excepciones, no obstante, saber qué esperar con estos signos podrá ayudarte a trabajar en estas diferencias.

A continuación, te decimos qué parejas del zodiaco serán las más tóxicas del 2023 y por qué, con base en un artículo de The Minds Journal.

Leo y Cáncer

Como signo de fuego, Leo anhela la aventura y ser el centro de atención. Es franco y comparte sus puntos de vista sin reparo, mientras que Cáncer, como signo de agua, anhela más intimidad, valora la profundidad de los sentimientos y es demasiado sensible. Leo no alcanzará a comprender cómo maneja Cáncer las emociones y por qué se retrae tanto, por su parte, Cáncer se sentirá lastimado al no sentirse protegido por Leo.

Capricornio y Acuario

Capricornio es un meticuloso signo de tierra que gusta de los planes detallados y no es afín a los cambios repentinos. Por su lado, el airoso Acuario es más aventurero, espontáneo y hace las cosas al momento. Capricornio quiere estabilidad y acumular riqueza y éxitos, pero Acuario es más dado a anhelar a alguien con quien sintonizar a nivel espiritual y menta. Ambos signos van en contrasentido, por eso pueden formar una relación tóxica.

Virgo y Géminis

Un Virgo es práctico, realista y enfocado a sus cosas, por su parte, Géminis es más soñador, visionario y despreocupado. En una relación entre ambos, Virgo es quien trabajará por bajar a la tierra las ideas fantasiosas de Géminis, por lo que puede hartarse y abandonar la relación.

Libra y Tauro

La necesidad de lealtad de Tauro puede hacer sentir sofocado a Libra. Si bien ambos son testarudos, decisiones diferentes provocará que la relación estalle con facilidad. Les costará trabajo encontrar el punto de equilibrio, por lo que podrían formar una pareja tóxica.

Escorpio y Piscis

Si bien ambos son signos de agua y en teoría pueden funcionar, la realidad es que ninguno podrá superar la forma en que expresan sus emociones. Escorpio puede ser muy imprudente para transmitir sus sentimientos, mientras que Piscis es muy suave y puede sofocarlo con sus celos.

Sagitario y Cáncer

La razón por la que una relación entre ambos signos no podrá funcionar bien este año es porque los dos van por caminos separados. Sagitario quiere explorar, vivir nuevas aventuras lejos de casa y busca la emoción, mientras que Cáncer anhela una vida hogareña y tranquila.

