¿Cuál es la diferencia entre un espray quitamanchas y un detergente para la ropa?

Puedes usar cualquiera de los dos para quitar las manchas difíciles

El quitamanchas en aerosol OxiClean MaxForce y el Tide Plus Ultra Stain Release obtuvieron altas calificaciones en la eliminación de manchas en nuestras pruebas.

By Keith Flamer

¿Alguna vez te has enfrentado a una mancha de ropa difícil pero no tenías ningún quitamanchas en aerosol a mano? Todavía puedes quitar esa mancha usando solo detergente para la ropa. Los aerosoles quitamanchas generalmente están hechos con los mismos ingredientes que se encuentran en el detergente líquido que usas para tu ropa. Estos incluyen surfactantes, enzimas y polímeros, que son agentes de limpieza y compuestos que ayudan a eliminar la suciedad de la ropa. Pero mientras que los quitamanchas están destinados a usarse en su forma concentrada, los detergentes regulares están hechos para diluirse con mucha agua. En nuestras pruebas, hemos encontrado que los mejores detergentes líquidos en nuestras calificaciones (como Tide Plus Ultra Stain Release y Persil ProClean Stain Fighter) pueden rivalizar con el poder quitamanchas de muchos aerosoles. Simplemente aplica un poco de detergente directamente sobre la mancha y déjalo en remojo durante 5 minutos antes de lavar.

Cuando estés listo para reponer esa botella de espray quitamanchas, estos son los mejores de nuestras pruebas:

OxiClean Laundry Stain Remover Spray

Shout Triple-Acting Spray

Estos son algunos de los detergentes mejor calificados que obtuvieron buenos puntajes en el tratamiento previo de manchas.

Tide Plus Ultra Stain Release

Persil ProClean Stain Fighter

