Arrestan a esposa de candidato republicano de Iowa por fraude electoral a favor de su marido

La esposa del republicano Jeremy Taylor de Iowa que se postuló para el Congreso en 2020 fue arrestada el jueves y acusada de emitir 23 votos fraudulentos en nombre de su esposo.

De acuerdo con una acusación de 11 páginas, los fiscales alegan que la acusada, Kim Phuong Taylor,”visitó numerosos hogares dentro de la comunidad vietnamita en el condado de Woodbury”, donde recolectó boletas de voto en ausencia para personas que no estaban presentes en ese momento, luego llenó y emitió esas boletas ella misma, alega la acusación, “causando la emisión de votos en nombre de residentes que no tenían conocimiento y no habían dado su consentimiento para la emisión de sus votos”.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ) Phuong Taylor se enfrenta a más de 50 cargos por delitos graves, entre ellos 26 cargos por proporcionar información falsa al registrarse y votar, tres cargos por registro fraudulento y 23 cargos por voto fraudulento. Cada cargo conlleva una pena máxima de 5 años de prisión.



Jeremy Taylor se postuló en las primarias republicanas de 2020 para el cuarto distrito del Congreso de Iowa y terminó en tercer lugar al obtener poco más de 6400 votos.