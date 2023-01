Cómo aliviar la comezón en la piel con la edad

Rascarte puede empeorar las cosas. Esto es lo que necesitas saber sobre las cremas que pueden ofrecer un alivio duradero.

Es molesto, incómodo y tiende a ocurrir con más frecuencia a medida que envejecemos. “Los dermatólogos empiezan a observar un repunte en la presentación de picazón en la piel alrededor de los 50 años, y sigue aumentando a medida que las personas envejecen”, afirma el doctor Daniel C. Butler, director de la clínica de envejecimiento cutáneo y dermatología geriátrica de la Universidad de California en San Francisco.

En algunos casos, las afecciones crónicas de la piel, como la psoriasis o el eczema, que suelen requerir la ayuda de un médico, son el origen del problema. Y las alergias pueden provocar reacciones de picazón en la piel, como urticaria. Pero a menudo no hay una razón clara para la comezón.

Rascarse puede empeorar la situación. “La comezón crónica provoca inflamación crónica”, afirma el doctor Brian Kim, director del Centro Mark Lebwohl de Neuroinflamación y Sensación de la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai de Nueva York. “Se supone que rascarse alivia la picazón pero, paradójicamente, desencadena más inflamación y comezón”. A continuación te presentamos ideas de los expertos sobre cómo prevenir las molestias que causan la picazón y cómo aliviarlas.

Qué podría haber detrás de la picazón

Los cambios naturales del sistema inmunitario relacionados con la edad pueden ser los principales responsables. Estos tienden a promover la inflamación sistémica, “que tiende a desencadenar más picazón”, dice Kim.

Los nervios de la piel también pueden reaccionar de forma inusual. “Pueden decirle a tu cerebro que te pica la piel incluso cuando no hay ningún estímulo que esté provocando la picazón”, afirma Butler.

Además, la piel envejecida puede volverse mucho más sensible. “La piel se vuelve más fina y la barrera cutánea, cuya función es ayudar a mantener alejados los irritantes, se ve comprometida”, afirma Mona Gohara, MD, profesora clínica asociada de dermatología en la Universidad de Yale. Y en invierno, el aire seco de interiores y exteriores puede hacer que la piel sea más propensa a irritaciones y picazón.

Consejos de prevención

Es fundamental tratar la piel con cuidado. “Usa un limpiador suave sin perfume y agua tibia, no caliente”, dice Gohara. “Evita también frotarte la piel o utilizar productos exfoliantes”. Busca limpiadores corporales que no contengan jabón; tendrán ingredientes limpiadores más suaves e hidratantes que otros tipos de limpiadores.

Mantener la piel bien hidratada la fortalece y hace que sea menos probable que aparezca la comezón, así que busca ingredientes como el ácido hialurónico, la lanolina y la manteca de karité [shea]. “Necesitas usar una crema espesa que salga de un frasco, no una loción fina de una botella dispensadora”, dice Butler. Las lociones son menos hidratantes y pueden contener alcohol para ayudar a que se sequen rápidamente después de aplicarlas. Asegúrate también de que la crema que elijas no tenga perfume. “Las fragancias son el irritante cutáneo más común en las personas mayores”, afirma.

Los expertos recomiendan hidratarse varias veces al día, sobre todo después del baño. “Deja la piel ligeramente húmeda cuando te seques con la toalla y usa tu crema para ayudar a sellar esa hidratación en tu piel”, dice Gohara.

Tratamientos para aliviar la picazón

La primera línea de defensa para la comezón y la irritación leves suele ser una crema calmante de venta libre. Kim recomienda usarla por la noche, cuando la picazón tiende a ser más molesta. Busca una crema con hidrocortisona, un esteroide suave que suele utilizarse 2 veces al día durante 2 semanas.

Si la hidrocortisona no ayuda, Butler sugiere probar una crema antipicazón con clorhidrato de pramoxina. Nota: a menos que la comezón esté relacionada con la alergia, los antihistamínicos orales como la loratadina (Claritin y genéricos) o la cetirizina (Zyrtec y genéricos) probablemente no te ayudarán.

En caso de picazón crónica que dure más de 6 semanas e interfiera con el sueño u otras actividades, lo mejor es que acudas al médico o a un dermatólogo. Es posible que te recete un medicamento tópico más fuerte para detener la picazón. “No la minimices solo porque es algo común”, dice Butler.

Otra razón para ir al médico: la comezón crónica se ha asociado a varias afecciones sistémicas, como la enfermedad renal y la anemia. “La piel es una ventana al interior del cuerpo”, afirma Gohara. “Cualquier cambio agudo merece la atención médica, porque puede significar algo más que la piel”.

