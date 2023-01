La Santa Cecilia celebrará en Mes Nacional del Menudo desde Pasadena

Una de las agrupaciones más populares y queridas de Los Ángeles, La Santa Cecilia, celebrará el Mes Nacional del Menudo en una gran celebración que rinde tributo a uno de los platos más populares de México.

La marca Juanita’s Foods aprovechó el lanzamiento de Juanita’s Menudo, Mariachi y Más! para elevar aún más el nombre de la gastronomía mexicana justo ahora que se celebra el Mes Nacional del Menudo, que se desarrolla durante todo el mes de enero y de la cual La Santa Cecilia será la gran protagonista. View this post on Instagram A post shared by Juanita's Foods (@juanitasfoods)

Justo por esto están haciendo un concurso donde pueden ganarse un viaje con todos los gastos pagos a Los Ángeles para asistir a un concierto VIP con los ganadores del Grammy. Sólo deben ingresar a la página web y seguir las instrucciones. Esto amén del evento que se realizará el 18 de febrero en Pasadena donde tocará La Santa Cecilia, habrá mariachi, otras agrupaciones y mucho Menudo, por supuesto. View this post on Instagram A post shared by Juanita's Foods (@juanitasfoods)

Los que quieran participar para venir a Los Ángeles también pueden sintonizar La Raza 97.9 FM, Mega 96.3 FM y Real 92.3 FM. Otra forma de hacerlo es por las redes sociales de Juanita’s Food y en los hashtags de las mismas: #NationalMenudoMonth y #MadetoShare.

Una vez más, las grandes marcas mexicanas y sobre todo los músicos de ese país en la ciudad de Los Ángeles vuelven a enaltecer la cultura mexicana, recordando así la importancia de mantener sus tradiciones y transmitirlas a otras culturas y generaciones.

