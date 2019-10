Carta de amor de La Marisoul a la música chicana

La vocalista de La Santa Cecilia recordará a los intérpretes que la inspiraron en 'Un Homenaje to Mexican-American Music'

En una ocasión, Dan Guerrero se le acercó a Marisol Hernández, la vocalista de La Santa Cecilia, y le dijo, “Yo soy hijo de Lalo Guerrero”. Toda confundida, ella le respondió, “¿Ah, sí? No sé quién es”. Entonces Dan le dio un DVD, y cuando lo vio, Marisol –o La Marisoul, su nombre artístico– descubrió al padre de la música chicana.

“Me quedé como, is the original chicano“, dijo la cantante con su acostumbrada mezcla del inglés y el español. “Compositor nacido en Tucson, mexicano, que escribió música swing, jazz, rancheras, norteñas, ¡de todo!”.

Y como a él, la cantante ha descubierto a otros como el Flaco Jiménez, Freddy Fender y Lydia Mendoza. Todos, mexicoamericanos como ella, que cantan indistintamente en inglés y en español, y que toman elementos de sus dos culturas para crear canciones que hablan de su experiencia de ser mexicanos que nacieron o que viven en Estados Unidos.

“Hay muchísimos artistas que han cantado nuestras historias y ni siquiera yo sabía que habían hecho cosas tan ching… con la música”, dijo.

Inspirada en estos grandes, La Marisoul ofrecerá un concierto el sábado –esta vez sin La Santa Cecilia– en el teatro Soraya que lleva como título ‘Un Homenaje to Mexican-American Music’. La acompañan Los TexManiacs y California Feetwarmers.

“La intención es hacer una recopilación [de canciones] para compartir con los que a lo mejor no saben de estos artistas”, dijo la intérprete.

El recorrido del show incluye a muchos otros cantantes mexicanos o mexicoamericanos que han dejado huella en la historia de la música mundial, entre ellos Linda Ronstadt, los Tigres del Norte, Selena y Los Lobos.

“Y también hay temas de artistas más contemporáneos, como Quetzal, Ozomatli, Chicano Batman y Cuco, un muchacho bien jovencito nacido en Hawthorne que está pegando fortísimo”, dijo.

Por supuesto que no faltarán las canciones de la artista que más ha influenciado la carrera de La Marisoul: Selena. A ella le atribuye haber encontrado su propia voz cuando vivía en México y sentía que no era suficientemente mexicana y tampoco suficientemente estadounidense.

La vio en la televisión en un festival y le impresionó su voz. Pero lo que la dejó pasmada fue haber escuchado que Selena tenía acento en español, una lengua que no dominaba. Sin embargo, eso no la detuvo para interpretar norteñas, rancheras, cumbias y hasta soul.

“Era una persona como yo, que no hablaba español bien”, dijo. “Ella me inspiró, fue mi influencia, pero sobre todo me empoderó; dije, ‘si ella puede, yo también puedo hacerlo'”.

Con este espectáculo, La Marisoul dice que no pretende contar la historia de la música mexicoamericana, sino simplemente “hacerle una carta de amor a los artistas que he descubierto y con los que me he conectado”.

Así de simple.

En detalle

Qué: Un Homenaje to Mexican-American Music, con La Marisoul

Cuándo: sábado, 8 pm

Dónde: The Soraya, 18111 Nordhoff St., Northridge

Cómo: boletos $36 a $65

Informes: (818) 677-3000 y thesoraya.org