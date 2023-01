Danilo Carrera confirma que se va de México porque ya ha hecho de todo: “Me puedo retirar en alto”

Luego de revelar que se encuentra muy enamorado e incluso ya podría estar comprometido, Danilo Carrera confesó que está listo para mudarse a Miami, Florida, pues ahora que ha logrado cumplir con todos sus sueños como actor en México está listo para enfocarse en proyectos personales.

Así lo dio a conocer el ecuatoriano durante un reciente encuentro con la prensa, en donde aclaró que tras casi una década viviendo en México ha decidido salir del país para dar comienzo a nuevos proyectos.

“Me mudo a Miami, me voy de México después de siete años. Ya he hecho todo en Televisa, en México, o sea, ¿qué más puedo hacer? Ya he antagonizado, he protagonizado, he estado en todas las horas”, mencionó.

Incluso dejó ver que podría estar pensando en retirarse, pues ya ha cumplido con todo lo que se ha propuesto y participar en telenovelas que son consideradas como las más exitosas le deja una gran satisfacción.

“Si esta fuera mi última novela me retiraría muy contento. Ya me gané todos los premios, ya fuimos número uno en Estados Unidos, en todo América Latina, ya hice gira de conciertos con esa novela (La doble vida de Estela Carrillo) y me puedo retirar en alto”, añadió.

Asimismo, explicó que le “está pegando muchísmo” abandonar el país que considera su casa y en el que siempre ha sido tratado muy bien a lo largo de los últimos siete años, ya que logró mantener una carrera y la aceptación que nunca imaginó del público, que, por si lo anterior fuera poco también ha sido muy bien remunerado.

“Pues desde los 26 años protagonizando a las 9 de la noche, llevándome premios a los 27 que no se habían ganado compañeros míos de 40 años o con 25 años de carrera y cobrando bien para irme de viaje, disfrutar la vida, teniendo amores y desamores también”, reiteró el histrión.

Asimismo, recientemente reveló que su decisión de viajar a Florida fue tomada pensando en los proyectos personales que desea cumplir, e incluso dejó entre ver que ya podría estar felizmente casado.

“Me voy a Miami y me quedo un tiempo. Tengo proyectos personales en Miami, cosas de familia. Si ya saben para qué preguntan. Puede ser (ya hubo boda), quien sabe”. dijo ante la cámara de Eden Dorantes.

También te puede interesar:

–FOTO: Danilo Carrera sorprendió al público tras mostrar su impactante transformación a través de los años

–Danilo Carrera habría entregado anillo de compromiso a su misteriosa novia y le llueven felicitaciones

–Danilo Carrera responde por qué prefiere esconder a su nueva novia: “La voy a cuidar mucho”