Las Águilas del América no carburan, pero el Tano Ortiz ve una buena reacción: “Mejoramos mucho”

Al igual que el pasado semestre, las Águilas del América no han iniciado del todo bien este Torneo Clausura 2023. Dos empates en igual número de partidos resultan insuficientes para un club que tiene por objetivo ganar la Liga MX, competición que es corta y no permite que se escapen puntos.

Los dirigidos por Fernando ‘Tano’ Ortiz empataron 2-2 en su visita al estadio de los Diablos del Toluca, igualdad agónica gracias a un gol al minuto 75 del goleador Henry Martín, que además no fue alineado titular en el primer partido ante los Gallos Blancos del Querétaro.

El rumbo que está tomando el equipo no ha gustado a la exigente directiva azulcrema, que podría cesar al Tano Ortiz si no llegan buenos resultados, no esperar que suceda lo mismo que con Santiago Solari que las decisiones se tomaron cuando el club estaba hundido en el fondo de la tabla.

En rueda de prensa, nuevamente el entrenador no mostró ni una pizca de la presión que puertas adentro hay sobre su cargo.

“Del partido de Querétaro a hoy mejoramos mucho, no estaba tan contento a nivel juego. Creo que se ha mostrado el equipo que queremos ser” Fernando ‘Tano’ Ortiz

El estratega del América remarcó que no está satisfecho por lo visto contra el Toluca pero tampoco reprendió a sus jugadores frente a la prensa, no propio de su estilo calmo y medido.

La siguiente oportunidad para corregir el rumbo del club capitalino será en la próxima jornada ante el Club Puebla, el próximo 21 de enero en el Estadio Azteca.

