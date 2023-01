Los Angeles Chargers son víctimas de una histórica remontada de los Jaguars que los deja fuera de competencia

Tras una primera parte para el olvido en la que llegaron a perder 0-27, los Jacksonville Jaguars reaccionaron de modo impresionante tras el descanso y firmaron este sábado una descomunal remontada para vencer a Los Angeles Chargers (31-30) y pasar a la ronda divisional de la Conferencia Americana (AFC).

Los Jaguars sellaron así la tercera mayor remontada en la historia de los playoffs de la NFL.

El esperado duelo de quarterbacks entre Trevor Lawrence y Justin Herbert se resolvió en un partido vibrante, con dos partes muy diferenciadas, y en el que los Jaguars se anotaron el triunfo finalmente con un gol de campo en el último segundo de Riley Patterson.

Lawrence tuvo un arranque de pesadilla con cuatro intercepciones al descanso, pero resucitó en la segunda parte y acabó con 288 yardas (28 de 47 en pases) y cuatro anotaciones.

Herbert, por su parte, vivió justamente lo contrario: vivió plácidamente en la primera mitad, sufrió hasta perder el encuentro en la segunda y terminó con 273 yardas (25 de 43 en pases) y un touchdown.

La defensa de los Chargers brilló en los dos primeros cuartos, con tres intercepciones de un espléndido Asante Samuel Jr., pero los angelinos se derritieron en la segunda mitad.

Las dos franquicias afrontaron el partido con muchas ganas: los Jaguars no jugaban los playoff desde 2017 y los Chargers no lo hacían desde 2018. Sin embargo, Jacksonville no pudo tener un comienzo más desafortunado de partido.

En la segunda jugada del primer drive, Lawrence fue interceptado por Drue Tranquill y Austin Ekeler aprovechó a continuación semejante regalo para firmar su primer touchdown cuando apenas se habían jugado 80 segundos (0-7).

Y de esta forma, las desgracias no habían hecho más que empezar para los locales.

En su segundo drive, los Jaguars arriesgaron en cuarta y siete pero Lawrence sufrió una nueva intercepción, esta vez por Samuel Jr. Frente a las enormes dudas de Lawrence, Herbert arrancó la noche con aplomo y dirigió a los suyos con firmeza.

Un gol de campo amplió la ventaja de los Chargers (0-10), que agujerearon una vez más la moral de Lawrence con una tercera intercepción, la segunda por cortesía de Samuel Jr.

Ningún quarterback en la historia de los playoffs había registrado tres intercepciones en el primer cuarto.

Además, Ekeler sumó su segunda anotación y los Chargers cerraron su magnífico primer cuarto con un contundente 0-17. 3️⃣ pic.twitter.com/pMo6CgUFJF— NFL (@NFL) January 15, 2023

Sin asomo de reacción en el segundo periodo, Lawrence sufrió su cuarta intercepción del partido (la tercera de Samuel Jr.), los Chargers recuperaron un balón tras patada de despeje y echaron sal en la herida de los Jaguars con un touchdown de Gerald Everett y un nuevo field goal (0-27).

No obstante, un rayo de esperanza se asomó al borde del descanso en Jacksonville gracias a un touchdown de Evan Engram (7-27). El paso por el vestuario serenó a Lawrence y los Jaguars.

También les ayudó que su drive más largo del encuentro (14 jugadas y 89 yardas) acabó en anotación de Marvin Jones para reducir la brecha (14-27).

Con una mejoría evidente en defensa y una mayor energía, los Jaguars dieron un paso más con un touchdown de Zay Jones después de que Lawrence leyera perfectamente un grave error atrás de los Chargers. The kick that completed a comeback for the ages. @Jaguars pic.twitter.com/KuYTp9xEea— NFL (@NFL) January 15, 2023

Con 20-30 en el marcador para arrancar el último periodo, Cameron Dicker falló un gol de campo desde la yarda 40 para los angelinos y los Jaguars soñaron con una remontada épica.

Una anotación de Christian Kirk y una conversión de dos puntos de Lawrence les dejó al borde de la gloria (28-30), un hito que coronó Patterson con un field goal ya inolvidable en Jacksonville.

