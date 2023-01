AMLO asegura que presidentes de EE.UU. utilizan la construcción del muro fronterizo como publicidad y xenofobia

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que presidentes de Estados Unidos han utilizado la construcción del muro fronterizo como publicidad.

“En total tienen construido de muros 1,482 kilómetros, es menos de la mitad de lo que es toda la frontera, pero lo usan de publicidad con todo respeto, porque imagínese una frontera de 3800 km donde sólo hay como un 45, 48% de muro, es una actitud”, dijo.

Tras presentar una lista donde se visualizan los nombres de expresidentes de Estados Unidos (Bill Clinton; George W. Bush; Barack Obama; Donald Trump) y el kilometraje de muro fronterizo que han construido durante sus mandatos, López Obrador agradeció que Joe Biden no aparezca en esta lista porque sigue sin construir muros.

“Le agradecemos mucho al Presidente Biden que no estén en la lista, desde el primero, además con todo respeto es propaganda anti migrante, es xenofobia, porque hay sectores que se oponen a los migrantes, se les olvida que esa gran nación se desarrolló con migrantes de todo el mundo, pero es parte de la política interna y a veces hasta de la politiquería que se da en Estados Unidos como se da en todas partes, eso no es exclusivo nada más de un país”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano reiteró su agradecimiento a Joe Biden por no construir más muro fronterizo y por las visas humanitarias otorgadas a migrantes centroamericanos.

“El primero, único que no construye muro es el presidente Biden y eso se lo reconocemos porque esa no es de esa manera como se resuelve el problema migratorio. Hay que atender las causas, ya lo hemos dicho muchísimas veces. La gente no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad y el presidente Biden está entendiendo esto, se está apoyando para que la gente se quede en sus lugares de origen, se está apoyando ahora con visas temporales o humanitarias que no habían para hermanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses, colombianos, y que ha ido creciendo la migración no solo de población de países de Centroamérica, de nuestros hermanos centroamericanos, sino también en otros países”, resaltó.

En su conferencia mañanera desde la Ciudad de México, el jefe del ejecutivo mexicano afirmó que seguirá insistiendo al gobierno estadounidense para que se regularice la situación de millones de mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos.

“Estamos insistiendo también en que se regularice la situación de millones de migrantes mexicanos que viven, que trabajan honradamente en Estados Unidos, esto depende mucho del congreso de Estados Unidos, vamos a seguir insistiendo y le agradecemos también al presidente Biden que aún cuando todavía no hay este plan de regularización que han ofrecido y que nosotros vamos a seguir insistiendo para que se cumpla”, apuntó.

