Ángela Aguilar modela un ajustado enterizo negro de la línea de Rihanna

Ya que es toda una experta tomándose selfies, Ángela Aguilar aprovechó para publicar una en sus historias de Instagram, modelando un ajustado enterizo de Savage x Fenty (firma de la cantante Rihanna) que resaltó su figura.

En su cuenta de esa red social la hija de Pepe Aguilar también explota su faceta de modelo, y recientemente compartió una foto en blanco y negro en la que aparece usando jeans y una blusa abierta, con el mensaje “No hay bella melodía, en que no surjas tú” como complemento.

Hace algunos días Ángela Aguilar dio su primer concierto de este año, y ha obtenido más de 324,000 likes en Instagram gracias a una colección de fotos que la muestran durante el show, luciendo sus coloridos outfits y hasta bailando con su hermano Leonardo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

