Usando cuernos de reno Ángela Aguilar luce su figura al modelar un ajustado enterizo negro

Ángela Aguilar no podía dejar pasar las fiestas navideñas sin publicar algo en su cuenta de Instagram, y complació a sus fans compartiendo un breve video -grabado por ella misma- en el que aparece luciendo su minicintura al usar un elegante enterizo de color negro. El toque final para la ocasión fue una diadema de cuernos de reno que usó como complemento a su outfit.

Aunque en un principio el nuevo look de Ángela con extensiones en su cabello provocó críticas encontradas por lo brusco del cambio, sus fans se han mostrado encantados. La cantante posó como toda una modelo en imágenes que la muestran con ese nuevo peinado y con atuendos ideales para esta época de frío.

Hace algunos días Ángela Aguilar causó polémica por sus declaraciones acerca de que se considera 25 por ciento argentina (todo a raíz del partido final de la Copa Mundial de Futbol). Eso no impidió que la serie de fotos que publicó en Instagram -en las que posa a bordo de un jet privado- obtuvieran más de un millón de likes. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

También te puede interesar:

-Le llueven críticas a Ángela Aguilar por asegurar que tiene sangre argentina

-En leggings acampanados Ángela Aguilar baila y presume su nuevo look con el cabello largo