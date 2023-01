Limpia tus pisos con menos esfuerzo

Con estos productos de alto rendimiento, limpiar cualquier piso es muy fácil.

La aspiradora escoba Tineco Pure One X obtuvo una calificación muy buena en nuestras pruebas para limpiar pisos descubiertos.

By Natalie van der Meer

Hace poco les preguntamos a los lectores de CR cuál era la tarea del hogar que menos les gustaba realizar. ¿Entre las más odiadas? La limpieza de pisos. Lo entendemos totalmente, pero también podemos ofrecer algunas formas de hacerlo más llevadero. Echa un vistazo a los trucos y herramientas que hemos probado a continuación: Incluso uno o dos de estos productos podrían marcar una gran diferencia a la hora de limpiar los suelos más sucios.

Para pisos de baldosas

Bissell PowerFresh Slim 2075A

Este trapeador a vapor de Bissell ofrece una forma más fácil y menos complicada de fregar azulejos que un trapeador exprimidor. Presiona un botón mientras mueves el trapeador y el Bissell limpiará el piso con vapor, aflojando la suciedad para que la agarre mejor. A medida que el vapor se evapora, tendrás suelos secos y sin rayas.

Para alfombras

Hoover WindTunnel Max UH30600

Para la limpieza de alfombras, las aspiradoras verticales tienen un borde sobre los recipientes para el polvo y la suciedad: la mayor parte del peso se asienta sobre el cepillo eléctrico, por lo que puedes empujarla hacia abajo en la alfombra para aspirar los desechos atrapados en el interior. Lo mejor es pasar la aspiradora lentamente (y más de una vez), lo que ayuda a que acabe con más suciedad incrustada.

Para escaleras y pisos sin cubrir

Tineco Pure One X

Las aspiradoras de escoba inalámbricas y livianas como esta Tineco de cinco libras son una alternativa conveniente a los modelos de tamaño completo para limpiar escaleras, lo que te evita tener que cargar con un recipiente. Y lo mejor es que pueden ser tan efectivas en pisos sin cubrir como las de tamaño completo. Esta Tineco funciona durante un promedio de 27 minutos con una sola carga.

Para esquinas con polvo

Libman Precision Angle Broom

El cepillo de una escoba en ángulo es excelente para sacar la suciedad de los rincones difíciles. Sostén la escoba a un lado y barre lejos de ti. No uses el recogedor, porque puede dejar líneas de polvo en el borde que se encuentra con el suelo. Nuestros profesionales dicen que es más rápido aspirar la basura con una aspiradora inalámbrica.

Para entradas

Rubber-Cal Herringbone Coir Door Mat

Los felpudos hechos de fibra de coco, una fibra naturalmente resistente de las cáscaras de esta fruta, funcionan como limpiadores de botas y atrapan la suciedad en la alfombrilla para mantener la máxima suciedad posible fuera de tu hogar. Esta alfombrilla con estructura de metal Rubber-Cal Herringbone es fácil de limpiar: simplemente sacúdela o aspírala.

Este artículo apareció originalmente en la edición de enero de 2023 de la revista Consumer Reports.

