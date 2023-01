Cómo solucionar los problemas respiratorios durante la noche

Si roncas a menudo y te quedas dormido a horas no habituales, podría tratarse de apnea del sueño. Pero hay tratamientos que te pueden ayudar.

By Laura Entis

¿Alguna vez te has quedado dormido en medio de una conversación? ¿Molestas a tu pareja con tus ronquidos? ¿Te despiertas bruscamente con la sensación de que te falta el aliento? Las 3 son señales comunes de apnea obstructiva del sueño, un trastorno en el que los músculos de la garganta se relajan y bloquean las vías respiratorias, haciendo que la respiración se detenga temporalmente varias veces durante el sueño.

Aunque muchas personas con apnea del sueño no se dan cuenta de que la padecen, esta afección aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Obtener un diagnóstico es fundamental porque es el primer paso hacia el tratamiento y un mejor sueño.

Recibir un diagnóstico

Para determinar si padeces apnea del sueño, el médico suele solicitar una prueba nocturna que se realiza en un laboratorio o en casa. “Ambas cosas son beneficiosas”, afirma el doctor Virend Somers, director de la Unidad de Investigación del Sueño y las Enfermedades Cardiovasculares de la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota).

Las pruebas en laboratorio son supervisadas por técnicos calificados. Controlan el sueño, la respiración y otras señales biológicas mediante sensores que detectan la actividad de las ondas cerebrales, el esfuerzo respiratorio, los niveles de oxígeno, entre otros. Las pruebas caseras son más rudimentarias, por lo que no son adecuadas para todos. No pueden detectar las ondas cerebrales, pero la mayoría recogen datos sobre la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno y el flujo de aire. También te permiten realizar la prueba desde la comodidad de tu propia cama, y a menudo son menos costosas que las pruebas en el laboratorio, dice Grace Pien, MD, directora del Programa de Becas de Medicina del Sueño en Johns Hopkins Medicine.

Una vez que tengas los resultados, tu proveedor puede hacer un diagnóstico y determinar un plan de tratamiento. Abstenerte de beber alcohol puede reducir los síntomas, al igual que dormir de lado o boca abajo para evitar que la lengua obstruya las vías respiratorias. Perder peso también puede ayudar.

Comprender mejor la CPAP

Aunque los cambios en el estilo de vida pueden marcar la diferencia, sobre todo para la apnea del sueño moderada, el tratamiento de referencia es la presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés). Los dispositivos de CPAP funcionan básicamente soplando aire en la parte posterior de la garganta para mantener abiertas las vías respiratorias. Se colocan al lado de la cama y se sujetan a una mascarilla que la usas mientras duermes. La CPAP puede aliviar los síntomas de la apnea del sueño cuando se usa de forma sistemática.

Usar una mascarilla presurizada no siempre es cómodo. “El 40 % de las personas no lo tolera bien en absoluto”, afirma Somers. Pero utilizar un CPAP sistemáticamente tiene beneficios reales. Además de disminuir la somnolencia diurna y aumentar la productividad y mejorar el estado de ánimo, algunas personas que utilizan el dispositivo durante más de 4 horas por noche pueden reducir sus niveles de presión arterial.

Y hay opciones diseñadas para reducir las dificultades de la CPAP. Mientras que algunas mascarillas cubren totalmente la nariz y la boca, otras simplemente se colocan debajo de las fosas nasales. Otra opción es un autoCPAP, o APAP, que modula la intensidad del flujo de aire durante la noche en función de los cambios en tu respiración.

Aun así, incluso en el mejor de los casos, toma un tiempo acostumbrarse a la CPAP, a menudo al menos un mes, afirma Pien. Es poco probable que las primeras noches todo vaya bien, pero no dejar de intentarlo y practicar el uso de la máquina durante el día puede ayudar.

Más allá del CPAP

Aunque la CPAP es el tratamiento estándar, la apnea también puede tratarse con lo que se conoce como terapia de aparatos orales o con un implante eléctrico. Cada vez se usa con más frecuencia la primera opción, en la que se coloca un dispositivo personalizado dentro de la boca para desplazar la mandíbula hacia delante y crear más espacio en las vías respiratorias. (Pide a tu médico que te remita a un dentista capacitado en el tratamiento de la apnea del sueño). La segunda opción consiste en implantar un dispositivo similar a un marcapasos en el pecho que usa impulsos eléctricos para impedir que la lengua se hunda en la garganta.

Cada enfoque puede funcionar bien para determinadas personas, pero también puede tener limitaciones. La terapia con aparatos bucales solo es eficaz la mitad de las veces, dice Pien, y es más adecuada para quienes padecen apnea del sueño más leve, mientras que un dispositivo de estimulación es un tanto invasivo. Y dice que ambos son menos propensos a ser cubiertos por los planes de seguro que un dispositivo CPAP.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición enero 2023 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.