Fernando Colunga revela por qué no tiene redes sociales

En la época actual es poco común que los famosos estén lejos de sus fans y el público en general, ya que gracias a las redes sociales pueden compartir todo tipo de información, así como los contenidos personales y profesionales que desean, por ello resulta extraño que unos pocos estén fuera.

El ejemplo de lo anterior lo representa el mexicano Fernando Colunga, quien a pesar de que su trayectoria artística y buena reputación lo hacen ser uno de los consentidos de la televisión, ha preferido no incursionar en el mundo de las plataformas sociales.

Quien haya reflaxionado sobre la actividad de las redes sociales de Colunga se podrá percatar de que no usa Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Esta situación hace que muchas personas que siguen su trayectoria se pregunten cómo es su vida a nivel personal, tema que se puede conocer en los perfiles oficiales de los famosos.

El actor, de 56 años de edad, dio a conocer el motivo por el cual se mantiene alejado del mundo de las plataformas digitales, según una entrevista con la revista ‘Caras’, el intérprete indicó que una de las razones para no tener perfiles tiene que ver con el hecho de que a él le gusta atender lo mejor posible a su público.

El coprotagonista de ‘María la del Barrio’ y ‘La usurpadora’ fue honesto al decir que su ausencia en las redes sociales obedece al hecho de que no podría atender al público como lo merece, en especial por la falta de tiempo.

“No tengo redes sociales porque sé que no voy a poder atender al público como quisiera. Si las tuviera, estaría las 24 horas del día conectado porque no podría dejar un mensaje sin atender. Si no puedo atender al público, lo cual ha sido mi principal objetivo desde que empecé esta carrera, prefiero estar a un lado y ser espectador”, señaló.

Por otro lado, Colunga añadió que otro motivo por el que se explica su ausencia en las redes sociales tiene que ver con el terreno estrictamente personal, ya que el actor no desea mostrar este aspecto de su vida. Fernando consideró que prefiere no estar expuesto a controversias o chismes que generalmente se hacen alrededor de los famosos.

Fernando Colunga es un famoso que se ha caracterizado por no tener atención mediática basados en escándalos o polémicas que pudiesen afectar su carrera profesional, la cual hasta ahora ha sido de las más limpias en el mundo de la farándula mexicana.

