De Vin Diesel a Julieta Venegas: Ellos son los famosos que tienen un hermano gemelo y no lo sabías

Ya sea en la industria musical o cinematográfica, algunos famosos deciden mantener alejado del ojo público algunos aspectos de su vida privada, como por ejemplo, detalles sobre su familia inmediata.

Por esta razón te compartimos a aquellos artistas que cuentan con un hermano tan parecido que hasta título de “doble” se ha ganado. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Julieta e Yvonne Venegas

Julieta Venegas y su hermana gemela, Yvonne. pic.twitter.com/LiAdOcWJzZ — Miss News (@MissNews5) August 6, 2022

La cantante mexicana Julieta Venegas cuenta con una hermana gemela que lleva por nombre Yvonne, y, a diferencia de otros de los hermanos de los famosos, ella no ha tenido problema en mostrarse frente a las cámaras.

Rami y Sami Malek

Rami & Sami Malek | Phillip Faraone/Getty Images

El ganador del Oscar, Rami Malek, es uno de los actores más cotizados de Hollywood y si ya te parece guapo, espérate a conocer a su hermano menor, Sami. ¡Par de galanes!

Scarlett y Hunter Johansson

Scarlett & Hunter Johansson | Jamie McCarthy/Getty Images

Scarlett Johansson, conocida por interpretar a una de las superheroínas más queridas de Marvel (Black Widow), tiene un hermano mellizo llamado Hunter. No obstante, él decidió incursionar en la política y lo logró al trabajar durante el mandato de Barack Obama en los Estados Unidos.

Vin Diesel y Paul Vincent

Por su parte, el protagonista de la saga “Rápido y Furioso”, Vin Diesel, creció junto a su hermano Paul Vincent, con quien lleva una relación cercana. Lamentablemente, los hermanos no se han mostrado juntos frente a las cámaras, pero aquí te dejamos una probadita sobre cómo luce. View this post on Instagram A post shared by Fast & Furious (@fastfurious2010)

Gisele y Patricia Bündchen

Gisele Bündchen y su hermana, Patricia. pic.twitter.com/dYW3CLSS9u— Miss News (@MissNews5) August 6, 2022

La supermodelo Gisele Bündchen ha presumido en reiteradas ocasiones a su hermana Patricia a través de redes sociales, evidenciando su gran parecido.

Te puede interesar:

Vin Diesel le pide a Dwayne Johnson que participe en la próxima cinta de la saga de “Fast and Furious”

Famosos alzan la voz para sumarse a la protesta de los ciudadanos cubanos

De Kris Jenner a Arnold Schwarzenegger: 8 famosos que engañaron a sus parejas y lo aceptaron públicamente