Yadhira Carrillo dice que ha rechazado propuestas para regresar a la televisión por amor a su esposo

Yadhira Carrillo reapareció ante las cámaras de televisión durante una reciente visita a Juan Collado en prisión, donde reveló que ha rechazado varios proyectos porque prefiere seguir al lado de su esposo, quien permanece en prisión desde julio de 2019.

Como cada semana, la actriz mexicana llegó puntual al reclusorio Norte de la Ciudad de México para pasar unas cuantas horas en prisión acompañando a su esposo, el abogado Juan Collado, y a su salida del penal accedió a responder algunas preguntas de la prensa.

Sin embargo, en esta ocasión las noticias no fueron alentadoras, pues confesó que los problemas de salud continúan para Collado, tachando de “terrible” el lugar en el que se encuentra.

“Delicado, delicado de salud, este lugar no te invita para estar bien, es terrible, sí. Él tiene problemas de la presión, el colesterol alto, el azúcar, etcétera. La hipertensión ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos”, contó ante las cámaras de Despierta América.

Reveló que también tuvo oportunidad de estar con él durante las pasadas fiestas decembrinas, en donde convivieron las horas permitidas.

“Con Juan, todas las fechas allá adentro con él, en los días de visita que ahora justo el 24 que se celebra el sábado y justo tocó visita, igual el 31”, agregó.

La protagonista de telenovelas como ‘Amarte es mi pecado’ y ‘Barrera de amor’ destacó que hasta el momento no han logrado comprobar su culpabilidad, por lo que seguirá apoyándolo todo el tiempo que sea necesario.

“Y pues nada chicos, llevamos casi 4 años aquí, y no le han encontrado nada a mi esposo después de 4 años, cosa que les dije desde el principio. Entonces entendemos por qué son las cosas. Y aquí estoy y estaré con él dónde él esté, como lo dije desde el día uno”, reiteró.

Aunque han sido meses complicados, asegura que no se va a separar de él, incluso ha tenido que rechazar varios proyectos que le ofrecieron para regresar a la televisión, pero definitivamente no podría hacer su vida sabiendo que Juan Collado está sufriendo en prisión.

“Mientras él esté aquí, en ningún momento lo voy a dejar solo, me han ofrecido proyectos preciosos, pero no puedo tomarlos porque no me sentiría bien haciéndolos y estar yo muy bien y saber que él está aquí, entonces primero hay que estar aquí”, sentenció.

También te puede interesar:

–Yadhira Carrillo considera que “ya es tiempo” de recibir buenas noticias sobre la situación legal de su esposo

–Lety Calderón revela que no le permiten visitar a Juan Collado en prisión: “Específicamente yo no puedo”

–Yadhira Carrillo irá con todo contra quienes le inventaron noviazgo y millonaria mansión