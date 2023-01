Yanet García deja al descubierto su retaguardia al usar una tanga de la que sólo se ven los hilos

Yanet García ha complacido a sus millones de fans con fotografías tomadas durante sus vacaciones en las Bahamas, y ahora lució al máximo su retaguardia mientras usaba una tanga verde neón de la que sólo se aprecian los hilos; posteriormente se recostó para tomar el sol y acompañó su publicación de Instagram con el texto: “Día de playa: ambiente de vacaciones encendido”.

La influencer mexicana de 32 años también contempló el mar desde un balcón, usando un ajustado vestido lleno de aberturas en la parte posterior; desde ese mismo lugar lució su minicintura al posar en bikini rojo y escribió: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uh-uh”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet continúa promoviendo en sus redes sociales su faceta como health coach, y complementando una imagen que la muestra disfrutando de la puesta del sol escribió uno de sus ya famosos mensajes positivos: “Recuerda… EL MOMENTO MAS OSCURO, ES JUSTO ANTES DEL AMANECER 🌅”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

-En video, Yanet García mueve su retaguardia al lucirse en un sexy atuendo navideño

-Yanet García se mete a la piscina usando un microbikini de hilos color azul