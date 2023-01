Concejales de LA proponen protecciones para inquilinos ante el fin de la moratoria de desalojos

El Concejo de Los Ángeles se prepara para votar a favor de nuevas protecciones para los inquilinos en la ciudad de Los Ángeles en momentos en los que los grupos que abogan por sus derechos piden que se extienda una vez más la moratoria de desalojos o se adopte una nueva.

Entre las principales protecciones propuestas para los inquilinos destaca una ordenanza que prohíbe poner fin al alquiler de una vivienda sin una causa justa, no solo para aquellos protegidos por el Control de Renta o por el estado de California.

También se está considerando llevar a un voto la adopción de protecciones para que el propietario proporcione asistencia financiera al inquilino para su reubicación a otro inmueble de alquiler. La asistencia sería para aquellos a quienes se les pide que desalojen porque no puede pagar un incremento de renta.

Las protecciones pretenden asimismo definir hasta con cuántos meses se puede proceder a un desalojo por no pagar la renta. Se está hablando de un mes, es decir por un adeudo de renta por $2,000.

La moratoria de desalojos actualmente en vigor expirará junto con la declaración de del estado de emergencia por covid en la ciudad de Los Ángeles, el 31 de enero.

Lupita González, organizadora de inquilinos en Los Ángeles de la Alliance of Californians for Community Empowerment-Los Angeles (ACCE), dijo que nos guste o no, la moratoria va a terminar porque covid-19 ya no representa la crisis que vivimos en los últimos años.

“Hay mucha gente que aún no se ha recuperado del impacto económico, y por lo tanto, se va a exponer a ser desalojada. Hay personas a las que sus caseros ya les han dicho verbalmente que tienen que desocupar”.

Hizo ver que las protecciones propuestas por los concejales son una buena ayuda, pero nunca van a ser suficiente porque estamos en una crisis de vivienda.

“Se necesita construir vivienda económica al nivel del crecimiento de la población. Hoy en día en el centro de Los Ángeles se ha construido la misma cantidad de departamentos de lujo que el número de personas sin hogar que viven en las calles. Se trata de viviendas que las familias trabajadores no pueden pagar”.

Si bien, las protecciones van a ayudar a los inquilinos, no son la solución.

“Por lo menos es bueno que se convierta en ley la protección que establece que solo se le pida a un inquilino desocupar una vivienda por una causa justa como vandalismo, hacer mucho ruido y otra razón válida”.

El Comité de Vivienda aprobó las protecciones con algunas enmiendas, y ahora tocará al Concejo en pleno votarlas este viernes. Si en el primer voto no se consigue una aprobación unánime, habrá una oportunidad para un segundo voto la semana siguiente, cuando solo se requerirá el voto a favor de 8 concejales para convertirla en ley antes de que la moratoria termine.

El Concejo ha votado para poner fin al estado de emergencia de covid-19 para el 31 de enero, un movimiento que concluirá con la moratoria de desalojos.

Esto significa que los caseros de nuevo pondrán desalojar a los inquilinos que no pagan renta; y quienes deben tendrán un periodo de gracia de 6 a 12 meses para repagar sus deudas.

Los defensores de los inquilinos aseguran que la pandemia no se ha terminado y no todos quienes perdieron sus empleos o sufrieron otros problemas se han recuperado totalmente.

“Levantar la moratoria ahora o antes de que las protecciones se adopten, será prematura”, advierten.

Shanti Singh, portavoz del grupo de defensa estatal Tenants Together, dijo que los políticos quieren pretender que nos hemos recuperado. “Les gusta fingir que covid ha terminado. Covid no ha terminado. Muchas familias trabajadoras no están listas para seguir adelante, y no es por su culpa”.

Los concejales están proponiendo establecer un fondo para apoyar a los pequeños caseros vulnerable económicamente, basado en un tope de ingresos, del que no se aprovechen los propietarios ricos.

Daniel Yukelson, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles, dijo que contrariamente a la creencia popular de que todos los propietarios son ricos, un poco más del 80% de los aproximadamente 10,000 miembros de su asociación son caseros familiares que poseen cinco o menos unidades de alquiler.

“Muchos son jubilados y algunos han tenido que liquidar sus ahorros para el retiro o enfrentan ejecuciones hipotecarias, dijo.

“Solo porque las personas son propietarias de propiedades de alquiler, no son inmunes a covid. Algunos también se enfermaron, perdieron sus trabajos y el alquiler”.