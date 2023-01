El América descontento con Diego Lainez por sus caprichosas exigencias y Santiago Baños lo dejó al descubierto

En un momento de frustración para el jugador por la falta de minutos que ha tenido en Europa, continente al que llegó con la etiqueta de joven figura y prometedor mexicano, los representantes de Diego Lainez le han recomendado que la mejor opción sea regresar a la Liga MX.

Cuando se esperaba que el mediocampista regresara al club que lo encumbró, Águilas del América, tanto Lainez como sus agentes hicieron exigencias que la directiva no accedería, calificadas por muchos analistas como caprichosas considerando que tiene mucho tiempo sin jugar partidos completos, siempre en el banquillo y muchas veces ni convocado para los partidos del Sporting Braga y antes de eso Betis de España, dueño de su pase.

Al respecto, el presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, paso por los micrófonos de Fox Sports y explicó un poco la situación con la posibilidad que Diego Lainez se enfundara de nuevo la playera azulcrema.

“Intentamos su fichaje en el semestre pasado. La idea era que viniera, que jugara, se pusiera a tono para ir al Mundial”, dijo Baños, quien también reveló que inclusive fue hasta Sevilla a intentar la cesión por parte del Betis, pero los españoles prefirieron ceder al jugador de 22 años al Braga.

Pero Baños también dejó saber su desacuerdo con las exigencias del propio Diego Lainez junto a sus agentes: “La prioridad de él debería ser el tema deportivo y no tanto el económico”.

Y es que Lainez le pidió al América un salario de $2 millones para ser el mejor pagado de la plantilla, algo que no está balanceado considerando todos los minutos de juego que no ha disputado y viene fuera de forma, además que “sus representantes no quieren ponerlo a pelear un puesto deportivo”, lo que significa estar fijo en los onces titulares.

En ese contexto, todo indica que el regreso de Diego Lainez a la Liga MX será con los Tigres de la UANL, club que ya en el pasado ha exhibido la amplitud de su billetera con otros fichajes rutilantes y le pagarían lo que quisiera a Diego Lainez.

