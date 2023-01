Las 10 mejores ciudades de Estados Unidos para comprar una casa por primera vez en 2023

Encontrar una vivienda seguirá siendo un reto en el mercado inmobiliario en Estados Unidos; sin embargo, hay al menos 10 ciudades que son las mejores opciones para los compradores, principalmente, para los primerizos.

Pero antes de lanzarse a buscar una casa es necesario que se considere que la mayoría de los mercados en el país siguen imponiendo obstáculos de asequibilidad a los compradores primerizos.

Sin embargo, existen ciudades que, con un poco de flexibilidad por parte de los compradores, podrían resultar en buenas opciones para los compradores de primera vez, según un nuevo reporte de Realtor.com.

Para elaborar la lista de las 10 mejores ciudades para este grupo de compradores, Realtor.com analizó características favorables como la asequibilidad, habitabilidad y que se trata de urbes con una población más joven.

“La asequibilidad es siempre una consideración para los compradores primerizos, pero también es importante asegurarse de establecerse en un lugar que tenga todas las cualidades que lo convierten en un lugar agradable para vivir; después de todo, no solo está Al comprar una casa, estás invirtiendo en una comunidad”, destacó Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com.

10 mejores ciudades para compradores primerizos en 2023

1. Portsmouth, Virginia

2. DeForest, Wisconsin

3. Windsor Locks, Connecticut

4. Gloucester City, New Jersey

5. Moore, Oklahoma

6. Magna, Utah

7. Eggertsville, New York

8. Watervliet, New York

9. Mattydale, New York

10. Somersworth, New Hampshire

Cuáles son las características de estas ciudades

La especialista de Realtor.com resaltó que los compradores jóvenes, que por lo general son los de primera vez, pueden encontrar mercados laborales dinámicos, viajes cortos, una oferta amplia para comer y beber y, una de las cualidades más importantes, son asequibles.

Una de estas cualidades es que son ciudades con más casas para escoger, con un promedio de 47.8 viviendas listadas por cada 1,000 hogares, cifra que está por arriba del 45.2 del promedio nacional.

Además, son ciudades compactas, con viajes son cortos, lo que evitará que tengas que hacer largos trayectos para ir de la casa al trabajo o a los centros de entretenimiento y recreación.

De acuerdo con Realtor.com, el viaje promedio en estas ciudades es de 24 minutos, que resulta más bajo que los 30 minutos del promedio nacional.

Son también ciudades con una amplia oferta de alimentos y bebidas, con lo que puedes tener una variedad de opciones si no quieres comer en casa o salir a beber algo.

En consecuencia, son centros urbanos con una población más joven, con un promedio de 14.8% de sus residentes entre 25 y 34 años, más alto que el 13.4% del promedio nacional para este mismo rango de edad.

También son ciudades asequibles con una relación de la tasa de precio de cotización/ingresos promedio para 2022 de 3.5 para personas de 25 a 34 años, que resulta más baja que el 5.1 de la tasa nacional.

