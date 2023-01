Anton Walkes, jugador de la MLS y ex del Tottenham, muere a los 25 años tras un accidente

El fútbol y la MLS están de luto, ya que Anton Walkes, jugador del Charlotte FC, perdió la vida durante la madrugada de este jueves tras un accidente.

El propio club de la liga estadounidense fue el encargado de confirmar la noticia con un mensaje en redes sociales, pero sin dar mayores detalles del suceso.

De acuerdo con información del Miami Herald, Walkes estuvo involucrado en una colisión entre dos botes el miércoles cerca del Miami Marine Stadium, aunque hasta el momento no se ha confirmado si eso fue lo que propició su deceso.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.



May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 19, 2023

Por su parte, David Tepper, el propietario del club en el que el defensor inglés militaba, se pronunció al respecto y dijo que todos en el equipo están “devastados por el trágico fallecimiento de Anton Walkes“.

“Era un tremendo hijo, padre, socio y compañero de equipo cuyo alegre enfoque de la vida conmovió a todos los que conoció”, acotó.

También la MLS lamentó la noticia y envió sus condolencias a familiares, compañeros y amigos.

“No hay palabras para describir el dolor de todos en la Major League Soccer hoy después de conocer el trágico fallecimiento de Anton Walkes de Charlotte FC”, publicó la liga.

“Anton fue un jugador talentoso y dedicado que fue amado por sus compañeros de equipo y fanáticos. Expresamos nuestras más profundas condolencias a su pareja, familia, amigos y toda la familia de Charlotte FC. La MLS se está coordinando con Charlotte FC para brindarles a los jugadores y familiares los recursos y el apoyo que puedan necesitar durante este trágico momento” se agregó.

We extend our deepest condolences to his partner, family, friends and the entire Charlotte FC family. MLS is coordinating with Charlotte FC to provide players and family members with the resources and support they may need during this tragic time. pic.twitter.com/4BPDyqsZEL— Major League Soccer (@MLS) January 19, 2023

¿Quién fue Anton Walkes?

El joven jugador inició su carrera con el Tottenham Hotspur de la Premier League, equipo con el que debutó en el 2016, posteriormente jugó para el Portsmouth durante tres campañas antes de viajar a Estados Unidos para continuar su andar en el fútbol con el Atlanta United, antes de llegar al Charlotte FC. We are deeply saddened to hear of the passing of former player, Anton Walkes.



The thoughts of everyone at the Club are with his family and friends at this incredibly sad time 💙 pic.twitter.com/NCPvFU4A6v— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 19, 2023

En su corta carrera pudo ganar un título: el EFL Trophy con el Portsmouth en la campaña 2018-19. We are deeply saddened to hear of the passing of former player, Anton Walkes.



The thoughts of everyone at the Club are with his family and friends at this incredibly sad time 💙 pic.twitter.com/NCPvFU4A6v— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 19, 2023

También puede interesarte:

Muere a los 20 años Devin Willock, campeón de fútbol universitario

Encuentran a campeón de tiro deportivo con un disparo en la cabeza

Murió Black Warrior, ídolo de la lucha libre mexicana