Camile MasFlow está de regreso, y esta vez no piensa parar

A finales de los noventas y principios de los 2000, Camile MasFlow era de los contadísimos nombres de mujeres que sonaban en el entonces incipiente mundo del reguetón. Pero de repente, se esfumó como la espuma.

“Yo no tenía la capacidad que tengo ahora, la experiencia más que todo”, dijo la cantante puertorriqueña. “No me sentía preparada para estar en la disquera más importante de esa época”.

En 2003, su canción “Quién tiene más flow”, apareció en un disco de Luny Tunes —una dupla de productores que en ese momento trabajaban con los más grandes nombres de la industria—, y grabó con algunos de los mejores creadores del reggaetón, como DJ Nelson y Rafy Mercenario.

Aún así, en un momento Camile no sintió que se le estaba dando apoyo ni dirección en su carrera, por lo que decidió tomarse un tiempo, “el que yo entendiera que fuera necesario”.

Lo que la artista no entendió en ese momento fue que fuera de Puerto Rico su nombre ya sonaba con insistencia, que era una estrella en potencia. La inexistencia entonces de las redes sociales no permitió que la intérprete tuviera una noción real del alcance de su música.

Ahora, veinte años después, regresa al ruedo para retomar el lugar que le correspondía, pero ahora con más madurez, aplomo y experiencia.

“Yo no lo veo como un retiro”, dijo Camile desde su natal Carolina, una localidad muy cercana a San Juan. “Lo veo como una escuela donde yo decidí aprender del negocio de la música, de los estilos que se han desarrollado, de cómo Camile puede encajar en esa nueva ola, de cómo puedo ser diferente a lo que está pasando, y son cosas que toman mucho tiempo”.

Desde su regreso, a finales del 2022, la cantante ha sacado al mercado varios temas, el más reciente, en este 2023, es “Llégale Superfly”, una canción que mezcla el rap y el reguetón con el estilo “duro” de la vieja escuela, como le gusta definirse a la artista.

“Viví en un barrio, pero no era un barrio pobre, aunque vengo de una familia sencilla, donde la calle siempre estuvo envuelta”, dijo. “Donde yo me crié había muchos hombres, y quizá por eso el estilo mío sea así duro, porque me crié con mi tío, mi papá, y la jerga de las personas con las que me crié era también ambiente de calle”.

Por ahora Camile piensa seguir estrenando sencillos, aunque puede que este año sorprenda a sus seguidores con un álbum. Mientras tanto, espera que las giras por cualquier parte del mundo vengan pronto porque esta vez no tiene planes de parar.