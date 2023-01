Cristiano Ronaldo recibió un duro golpe de Keylor Navas en el duelo del PSG y el Riyadh XI

El Estadio Internacional Rey Fahd presenció uno de los partidos más significativos de 2023. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se vieron las caras en un amistoso. CR7 marcó un gol que significó el empate parcial del partido, pero antes tuvo que aguantar un duro golpe de Keylor Navas.

El duelo entre el PSG y el Riyadh XI no tuvo nada de amistoso. Lionel Messi adelantó al club francés, pero el conjunto árabe no se quedó de brazos cruzados tras la desventaja en el marcador.

En el minuto 31 del primer tiempo, Keylor Navas midió mal en su intento de hacerse con un balón al área centrado desde el costado derecho. Cristiano Ronaldo saltó en la jugada con la intención de concretar el empate en el marcador. Pero en la salida del tico, la inercia de la acción hizo que golpeara sin querer a su ex compañero del Real Madrid.

CRISTIANO RONALD⚽️!!!! What a HIT! 🚀 He equalizes it for Riyadh All-Star 👏



1-1



🍿 Enjoy PSG 🆚 Riyadh All-Star XI LIVE NOW across beIN SPORTShttps://t.co/OQzCHWAoIf #PSGQatarTour2023 #Messi𓃵 #CristianoRonaldo𓃵 pic.twitter.com/RNT0TQCFhX— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 19, 2023

CR7 estuvo durante varios segundos en el suelo del Estadio Internacional Rey Fahd. El juez principal pitó penal y, luego de que se recuperó del golpe, Cristiano Ronaldo transformó la pena máxima en el gol del empate parcial. Así le quedó la cara a Cristiano Ronaldo tras el golpe de Keylor Navas pic.twitter.com/UzyxKLMnp5— Nico Baier (@NicolasBaier) January 19, 2023

Un partido nada amistoso

Este duelo tenía el rótulo de “amistoso”, un partido en el que ningún campeonato, trofeo o puntos estaba en juego. Pero los golpes y patadas estuvieron a la orden del día. Dos penales y una expulsión se generaron en los primeros 45 minutos del partido. RED CARD!!! 🟥 PSG are left with 10 men! 😱



1-1



🍿 Enjoy PSG 🆚 Riyadh All-Star XI LIVE NOW across beIN SPORTShttps://t.co/OQzCHWAoIf #PSGQatarTour2023 #Messi𓃵 #CristianoRonaldo𓃵 pic.twitter.com/kJpWcniA3I— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 19, 2023 NEYMAR JOINS THE PARTY? NO! He missed from the spot 😱



2-1



🍿 Enjoy PSG 🆚 Riyadh All-Star XI LIVE NOW across beIN SPORTShttps://t.co/OQzCHWAoIf #PSGQatarTour2023 #Messi𓃵 #CristianoRonaldo𓃵 pic.twitter.com/zqGODejfjG— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 19, 2023

