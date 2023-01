Entrenador de Tigres lanza un guiño a Diego Lainez y deja abiertas la posibilidades de que vaya al club

El entrenador argentino de Tigres, Diego Cocca, señaló que estaría muy contento si se llegara a concretar la incorporación de Diego Lainez a la plantilla del equipo felino. Destacó las cualidades del mexicano que actualmente fue desechado por el Sporting Braga, y dijo que un futbolista con sus características le haría bien al equipo.

Cocca afirmó que desde Tigres están abiertos a la posibilidad de sumar a un jugador de las características de Diego Lainez. “Son jugadores importantes y si nos cierra para el equipo y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar a esa clase de jugadores“, dijo el entrenador de los felinos y que fuera bicampeón con Atlas.

Continuó hablando de los refuerzos del equipo como el del goleador del Torneo Apertura, Nicolás Ibáñez, e insistió en el nombre del oriundo de Villahermosa. “Nicolás Ibáñez es un delantero determinante al igual que Gignac. La idea es que se complementen. Poner una pieza en un funcionamiento puede llevar su tiempo“.

“No puedo decir cuándo, ni dónde, ni cómo, lo importante es que está. Como Tigres no me deja de sorprender, podría venir un refuerzo más“, lanzó Cocca e ilusionando a la fanaticada con una posible llegada de Lainez al plantel.

Por ahora el futuro de Diego Lainez es incierto, ya el Club América habría rechazado su contratación ya que el jugador estaría pidiendo un salario de $2 millones de dólares al año, en Europa no lo quiso el Sporting Braga y lo está devolviendo al Betis, también se habla del Ajax y al parecer habría alguna opción de la MLS.

Sin embargo Tigres sigue abrazando la posibilidad de incorporar al jugador de 22 años al equipo y al parecer no habría ningún inconveniente en cuanto al tema económico. Queda esperar como se resuelve este tema que se ha convertido en una de las más grandes incógnitas del fútbol mexicano para esta temporada.

