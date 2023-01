Ivanka Trump come con su esposo en un famoso restaurante de Miami y calla rumores de problemas maritales

Nuevamente, se escuchaban rumores sobre problemas maritales entre Ivanka Trump y Jared Kushner, pero la pareja ha demostrado que se encuentran muy unidos y enamorados durante una comida el fin de semana pasado.

La hija del ex presidente Donald Trump utilizó su cuenta en Instagram para publicar una foto de ellos en una mesa del restaurante “Call Me Gaby”, ubicado en South of Fifth, Miami Beach. Además, en la descripción Ivanka colocó dos corazones.

Ivanka es fanática de este restaurante Washington Avenue, ya que posee un estilo elegante pero informal. Tanto ha sido su amor por este local, que en otoño ella celebró cumpleaños con algunos amigos allí

“Call Me Gaby es el restaurante del vecindario para una cena romántica al aire libre, ricos aperitivos, eventos familiares, fiestas de cumpleaños, y muchas cosas más (…) algo mágico ocurre cuando se entrelazan la sencillez y el estilo”, se describe el restaurante en su página web.

Tiene un menú de antipastos, pizza, pasta y carnes. Los precios van desde los $12 hasta los $68.

El pasado 10 de enero, Kushner cumplió 42 años, quizás velada sea un post celebración de cumpleaños.

La pareja tienen tres hijos y últimamente han sido vistos en varias partes de la zona. Los paparazzi los han capturado en el parque de patinaje “Skatebird”, en el noroeste de Miami, ya que sus hijos Joseph y Theodore toman lecciones.

Este parque 12.000 pies cuadrados está a tan solo 20 minutos de su casa en Surfside, sitio de residencia temporal, hasta que terminen su inmensa mansión que están construyendo en Indian Creek Village.

