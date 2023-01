Arrestan a 6 en violenta protesta en Atlanta por la muerte de un activista causada por policías

Seis personas fueron arrestadas el sábado por la noche en el centro de Atlanta, en Georgia, dijeron las autoridades, durante las protestas que se produjeron en respuesta a un centro de entrenamiento policial propuesto y el tiroteo policial fatal de un activista a principios de semana.

Los manifestantes marcharon de “manera pacífica” el sábado por la noche por una calle del centro de Atlanta, pero un grupo dentro de la multitud más tarde comenzó a “cometer actos ilegales”, como romper ventanas y atacar vehículos policiales, dijo el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, en una conferencia de prensa.

La policía arrestó a seis personas y seguía investigando si había otras personas involucradas en actividades ilegales, dijo el jefe de policía. Tres negocios sufrieron daños en sus ventanas, agregó.

Breaking: firefighters on scene in downtown Atlanta after APD car set on fire. Police Just cleared out the area. There was a “stop cop city” protest happening @ATLNewsFirst pic.twitter.com/uSWlDVJPPc — Jasmina Alston (@JasminaAlstonTV) January 21, 2023

Las imágenes de las redes sociales mostraron una patrulla de policía en llamas en el centro de la ciudad, y un video de WANF, afiliada de CNN, mostró ventanas rotas en un banco de Wells Fargo.

Windows at Wells Fargo downtown were broken out during “stop cop city” protest @ATLNewsFirst pic.twitter.com/CRfiTRKdZy — Jasmina Alston (@JasminaAlstonTV) January 21, 2023

Las protestas ocurrieron en respuesta a un centro de capacitación policial de 85 acres y $90 millones de dólares planificado, apodado “Cop City” por sus oponentes, y solo días después del asesinato policial de un activista de 26 años cerca del sitio del futuro centro de capacitación.

Algunas de las personas arrestadas el sábado “ya han estado involucradas en otras actividades delictivas y están involucradas de una manera para disuadir la construcción del centro de capacitación en seguridad pública”, dijo el jefe de policía de Atlanta Schierbaum.

“Mi mensaje es simple para aquellos que buscan continuar con este tipo de comportamiento criminal”, dijo el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, durante la conferencia de prensa. “Te encontraremos y te arrestaremos y tendrás que rendir cuentas”. Dickens estuvo entre los concejales de la ciudad que votaron a favor del centro de capacitación en 2021.

ATLANTA POLICE CHIEF: The Mayor of Atlanta Andre Dickens and Chief of Police Darin Schierbaum are speaking to the media right now after #COPCITY protesters vandalized buildings and police vehicles in downtown Atlanta. #BREAKING #NEWS #ATL @FOX5Atlanta pic.twitter.com/7kJPkQxq6S — Billy Heath III (@BillyHeathFOX5) January 22, 2023

Durante la conferencia de prensa, Dickens dijo que muchos de los arrestados “ni siquiera viven en Atlanta o en el estado de Georgia” y algunos fueron encontrados “con explosivos”.

El gobernador de Georgia Brian P. Kemp dijo en Twitter: “La violencia y la destrucción ilícita de bienes no son actos de protesta. Son delitos que no se tolerarán en Georgia y se procesarán en su totalidad”. Violence and unlawful destruction of property are not acts of protest. They are crimes that will not be tolerated in Georgia and will be prosecuted fully.



Thank you to the hardworking @ga_dps, @GBI_GA, @Atlanta_Police, and others actively keeping our streets safe tonight.— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) January 22, 2023

Activista recibió un disparo mortal cerca del centro propuesto

El tiroteo policial fatal del activista ocurrió el miércoles por la mañana, durante lo que las autoridades dijeron que era una operación de limpieza para sacar a las personas del sitio de la futura instalación. Los opositores al centro han acampado en el área durante meses en un intento por detener la construcción.

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI) dijo que los agentes de la ley vieron a un individuo en una tienda de campaña en el bosque y le dieron órdenes verbales, pero el individuo supuestamente no obedeció y le disparó a un patrullero estatal de Georgia, según un comunicado de prensa.

Los oficiales devolvieron el fuego e hirieron fatalmente al individuo, quien murió en la escena. Una pistola recuperada de la posesión del individuo coincidía con el proyectil de la herida del policía, dijo el GBI.

La persona asesinada fue identificada como Manuel Esteban Páez Terán.

Los activistas asociados con los movimientos que protestan por estas instalaciones, cuestionan el relato de las fuerzas del orden y dijeron que Teran era un “defensor del bosque” que trabajaba para luchar contra el racismo ambiental. Los grupos locales de justicia dijeron que Terán, conocido como Tortuguita, era una persona “dulce, cálida, muy inteligente y cariñosa”.

El soldado herido fue llevado a un hospital local para ser operado y se encontraba en condición estable el miércoles por la noche, dijeron las autoridades.

