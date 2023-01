Tu guía para controlar el colesterol

Los mejores niveles para ti, además de los medicamentos adecuados, la dieta y el ejercicio

By Hallie Levine

A veces puede parecer como si la mitad de la población de los Estados Unidos toma medicamentos para niveles altos de colesterol. De hecho, unos 40 millones de estadounidenses toman estatinas como atorvastatina (Lipitor y genérico), lovastatina (Altoprev) y simvastatina (Zocor), que son, por mucho, los medicamentos para el colesterol más comúnmente recetados.

Las estatinas pueden ser bastante efectivas. Pueden reducir el colesterol LDL (“malo”) hasta en un 25 % a 55 %, reducir los niveles de grasas en la sangre llamados triglicéridos y reducir la inflamación, y podrían prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Pero puede haber cierta confusión sobre los adultos mayores que deben comenzar a tomar estatinas. Si bien somos más vulnerables a los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares con la edad, los datos que muestran que las estatinas reducen tales riesgos son “más sólidos para los adultos de 70 años, y menos claro a medida que pasan de los 80 años”, dice Daniel Forman, MD, presidente de la sección de cardiología, divisiones de geriatría y cardiología, en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. Las preocupaciones sobre los efectos secundarios de las estatinas también aumentan con la edad, dice.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recientemente reafirmó que no hay suficiente evidencia para recomendar, o no recomendar, el uso de estatinas en personas de 76 años o más para la prevención de un primer ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. “El USPSTF no está diciendo que no deberías hacerlo, solo que no hay suficiente investigación para decir definitivamente que deberías hacerlo”, dice Robert Rosenson, MD, director de metabolismo y lípidos de la Escuela de Medicina de Icahn en Mount Sinai, New York.

¿Qué pensar? Los niveles de colesterol ideales para ti —y ya sea que dependas de medidas de estilo de vida solo o uses medicamentos para alcanzarlos— deben personalizarse, dice Ardeshir Hashmi, MD, jefe del Centro de Medicina Geriátrica de la Clínica Cleveland. “Ya no hacemos recomendaciones basadas en la edad de una manera automática”. Por lo tanto, es aconsejable que hables con tu médico sobre tus metas y preferencias generales de salud, así como de la evidencia científica. Las siguientes son preguntas y respuestas clave.

¿Cuáles son los niveles saludables de colesterol para las personas de 70 y 80 años?

Los números que los médicos suelen buscar son los siguientes.

Colesterol total: menos de 200 mg por decilitro. El colesterol entre 200 y 239 mg/dL se considera límite; 240 mg/dL o superior es alto.

Colesterol LDL “malo”: por debajo de 100 mg/dL. “Si ya tienes una enfermedad cardíaca, tus médicos querrán que tus niveles de LDL estén por debajo de 70”, dice Michael Nanna, MD, cardiólogo intervencionista de la Escuela de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut.

Colesterol HDL (“bueno”): al menos 40 mg/dL, considerándose 60 mg/dL o más un nivel excelente.

Triglicéridos (que están asociados con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca): menos de 150 mg/dL se considera dentro del rango normal, 150 a 499 mg/dL se considera ligeramente aumentado; 500 a 886 mg/dL se considera moderadamente aumentado; y mayor que 886 mg/dL, muy alto.

¿Quién debe comenzar a tomar medicamentos para el colesterol?

Si eres menor de 75 años y tienes colesterol LDL alto o un riesgo elevado de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular (debido a una combinación de factores de riesgo), grupos como la Asociación Estadounidense del Corazón recomiendan una estatina para ayudar a reducir la probabilidad de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Esto se aconseja ya sea que tengas o no una enfermedad cardíaca.

Lo mismo es cierto si eres mayor de 75 años y te han diagnosticado una enfermedad cardíaca, dice Nanna: “Sabemos que, sí se ha determinado que tienes una enfermedad cardíaca, la evidencia es muy clara de que la necesitas, y esto incluye a las personas de 75 años en adelante”. Un estudio publicado en The Lancet en 2019, por ejemplo, encontró que la terapia con estatinas para personas con enfermedades cardíacas existentes redujo el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular en todos los grupos de edad.

¿Qué pasa si tengo más de 75 años y no padezco enfermedad cardíaca?

Al igual que con otros grupos de edad, se justifica una discusión con el médico. “Si tienes otros factores de riesgo, como diabetes tipo 2 o una afección inflamatoria como la artritis reumatoide, te encuentras en una categoría de riesgo más alta, y las estatinas pueden ser algo que debes considerar con tu médico”, dice Rosenson.

Algunas investigaciones sugieren que el uso de estatinas en este grupo de edad puede ser beneficioso. Tomemos el estudio publicado en 2020 en el Journal of the American Medical Association con 327,000 veteranos de 75 años en adelante. A ninguno se le había diagnosticado enfermedad cardíaca al comienzo del estudio. Los veteranos que comenzaron a tomar estatinas durante los 7 años que estuvieron bajo seguimiento eran 20 % menos propensos a morir de enfermedad cardíaca que aquellos que no tomaron medicamentos con estatinas.

Si estás indeciso, puedes pedirle a tu médico que te haga pruebas que revelen tu puntaje cardíaco de calcio, dice George Fernaine, MD, jefe de sección de cardiología en el Hospital NYU Langone-Brooklyn en New York. Cuanto mayor sea el puntaje, más probable es que estés desarrollando placa en las arterias del corazón, “lo que sería una indicación para una dieta más estricta, ejercicio, o posiblemente la adición de medicamentos”.

Empecé a tomar una estatina, pero no es suficiente. ¿Ahora qué hago?

Dependiendo de tu salud y reacción a los medicamentos, aumentar la dosis puede ser razonable. Pero ten en cuenta que los efectos secundarios de las estatinas podrían ser más pronunciados en adultos mayores que toman las dosis más altas, dice Rosenson. De hecho, cualquier persona mayor de 65 años debe comenzar con la dosis más baja posible, dice Hashmi, en parte porque “sus cuerpos son menos capaces de metabolizar los fármacos”. Otra opción, si una estatina no funciona lo bastante bien o los efectos secundarios son molestos, podrías probar una estatina diferente, añade Hashmi.

El Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón recomiendan añadir ezetimiba (Zetia), que reduce la absorción del colesterol, para las personas con un riesgo muy elevado de sufrir enfermedad cardiovascular. Si esto no funciona, el médico puede recomendar un medicamento inyectable para reducir los niveles de LDL. Estos incluyen alirocumab (Praluent), evolocumab (Repatha, Repatha SureClick) e inclisiran (Leqvio). Otra opción sin estatinas es el ácido bempedoico (Nexletol), que reduce la cantidad de colesterol que produce el hígado.

Medidas de estilo de vida que funcionan

Sigue una dieta cardiosaludable

Según Hashmi, lo ideal es una dieta rica en cereales integrales, frutas y verduras, mariscos, legumbres y frutos secos o bayas. El consumo regular de grasas insaturadas (aceite de oliva, aguacates, frutos secos, semillas) y fibra soluble (avena, cebada, psilio) puede reducir el colesterol LDL entre 7 y 15 mg/dL. Limita los lácteos ricos en grasa, la carne roja y los alimentos fritos porque su grasa saturada puede elevar el colesterol LDL, afirma Donald Lloyd-Jones, MD, catedrático de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern de Chicago.

¿Tienes un alto nivel de triglicéridos? Ten cuidado con los carbohidratos refinados. “Alimentos como el arroz blanco, el pan y la pasta, así como los dulces, elevan los triglicéridos”, afirma Hashmi.

Realiza actividad física

La AHA recomienda al menos 150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada (caminar a paso ligero, nadar, montar en bicicleta) para reducir el colesterol. Esto es especialmente importante si estás tratando de elevar tu nivel de HDL, porque no hay medicamento que lo haga de forma segura, dice Lloyd-Jones.

Toma otras decisiones saludables

Deja de fumar, pierde peso y bebe alcohol con moderación.

Cómo reducir los efectos secundarios de las estatinas

Entre el 10 % y el 15 % de las personas sufren efectos secundarios como dolor muscular y debilidad. Las investigaciones sugieren que esto se debe a menudo al efecto “nocebo”: cuando se producen efectos negativos porque se espera que ocurran como resultado de creencias, anticipaciones o experiencias negativas con el tratamiento.

El ejercicio puede ayudar: en un estudio, 3 sesiones semanales de aproximadamente una hora redujeron significativamente los efectos secundarios de las estatinas.

Una revisión de 12 estudios sugiere que los suplementos de coenzima Q10 también pueden ayudar. Sin embargo, pueden interferir con ciertos medicamentos, así que consulta con tu médico, dice Nieca Goldberg, MD, profesora clínica asociada de medicina en la NYU Grossman School of Medicine.

Si estas estrategias no funcionan, habla con tu médico sobre un posible cambio, como tomar la medicación en días alternos o cambiar a otro medicamento.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición de enero de 2023 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.