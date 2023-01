Videos de Genaro García Luna recibiendo millones de dólares del narco podrían “cimbrar” corte en Nueva York

Hace tres años, el periodista Édgar Monroy, quien tuvo que huir de México por amenazas directas de Genaro García Luna, reveló que hay videos que muestran al ex secretario de Seguridad Pública mexicano recibiendo dinero del crimen organizado.

La primera vez que Monroy habló al respecto fue en una entrevista con el periodista mexicano Julio Astillero, pero llevaba varios meses investigando al respecto como parte del equipo de la periodista argentina Olga Wornat.

Los fiscales del Distrito Este de Nueva York han afirmado en repetidas ocasiones que tienen en su poder decenas de grabaciones de video y audio que implican a García Luna con el Cártel de Sinaloa, del que habría recibido al menos $6 millones de dólares.

Sin embargo, se desconoce si esos videos también incluyen los revelados por Monroy, sobre los cuales también habló Wornat.

También en una entrevista para el libro “El Chapo: más allá de la duda razonable” Monroy habló más sobre los nueve videos. En ellos se ve a García Luna recibiendo instrucciones del Cártel de Sinaloa y obteniendo maletas llenas de fajos de billetes de $100 dólares.

“En febrero de este año me platican a mí cómo estaba todo el asunto y de pronto una persona me dice: ‘Les quiero a mostrar algo. Pero esa persona la vas a ver en la Ciudad de México, te va a mostrar otra cosa’. Le dije: ‘Pues muéstramelo tú aquí. ¿Qué es? Y a mí es al primero que le muestran los videos… Se ve completamente Genaro de frente, sentado con un traje azul marino, con una camisa blanca, sentado en una mesa de un avión… pero se ve perfectamente en esos videos hablando de, lo primero que dice (García Luna): ‘Ya les dije lo que estoy haciendo, ¿no? Les estoy ayudando, para que ustedes crezcan’. ‘No pero nos dijiste que ibas a agarrar a esta gente del Cártel Jalisco Nueva Generación”, narró Monroye.

En otro pasaje de ese momento, el periodista contó que se menciona al expresidente Felipe Calderón, pero no por su nombre.

“Te dije que pusieras a tal persona de la Policía en Sinaloa, ¿por qué no la has puesto cabrón?’. ‘Es que necesito un poco de tiempo, no puedo disponer de esas cosas así y así’. ‘Bueno, está bien, te vamos a dar el tiempo’. Y empieza a hablar (García Luna), ta-ta-ta-ta”, dijo.

“Y menciona a Calderón, a Calderón no le dice el Presidente, le dice el Comandante, el Comando, le dice el Comando, y entonces su interlocutor le dice: ‘Bueno, pues dile al comando que se ponga las pilas que ya deje de salir tanto en la televisión también, ¿no? ¿Tú nos vas ayudar con eso o no nos vas ayudar con eso, porque, si no, tú eres nuestra forma de hablar con el Presidente o el Comando, como tú le dices’”, dijo en la entrevista para el libro.

García Luna enfrenta cinco acusaciones en su contra: liderar una organización criminal durante un largo periodo, además de tres cargos por conspirar para el tráfico de drogas y mentir a las autoridades migratorias.

La apertura para la presentación de pruebas y el llamado de testigos inicia este lunes 23 de enero.

Te puede interesar:

– Revelan cooperantes del juicio a Genaro García Luna en documento que limita a defensa intentar “desprestigiarlos”

– Un jurado de 7 mujeres y 5 hombres decidirá el futuro legal de Genaro García Luna por acusaciones de narcotráfico

– Juicio a Genaro García Luna revela sentimientos negativos hacia mexicanos