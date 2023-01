3 afortunados signos del zodiaco tendrán la mejor semana del 23 al 28 de enero

La semana que comienza será una de las mejores de enero para 3 signos del zodiaco, quienes sentirán una sensación similar a la de mirar por la ventana un nuevo amanecer.

Y es que por primera vez en muchos meses ya no hay planetas retrógrados. Marte y Mercurio culminaron su retroceso la semana pasada y Urano hizo lo propio este domingo. Además, el Sol ha comenzado su tránsito por el progresista signo de Acuario, dando inicio a la temporada más innovadora.

Por lo anterior y en combinación con otros aspectos planetarios como el sextil del Sol en Júpiter y el ingreso de Venus en Piscis el próximo 26 de enero, todo el Zodiaco siente la calidez de la energía positiva del cosmos, sin embargo, habrá 3 signos que se sentirán más afortunados durante la semana del 23 al 28 de enero.

Esta semana tu signo lucirá empoderado, impulso que se canalizará a través de exitosas publicaciones en sus redes sociales o el comienzo de una nueva ruta en su carrera o negocios. Cualquiera que sea el caso podrá promocionarse positivamente, comenta StyleCaster.com en un artículo.

Causar una buena impresión no será parte de tus preocupaciones, ahora mismo posees mucha confianza en ti misma/o por lo que no es algo que te quite el sueño. Lo que sigue ahora es dar un salto de fe.

La semana representa un mundo de oportunidades para comenzar una asociación que nacerá a partir de las redes sociales. Si no es romántica, espera que sea algo espontáneo para tu carrera, dice el horóscopo.

Es posible que te sientas inspirada/o para hacer movimientos audaces, por ejemplo, comenzar una relación a distancia. La magia de los astros hará que tus movimientos más radicales funcionen para ti.

Hay muchas oportunidades para prosperar y triunfar esta semana. Urano es el planeta regente de tu signo por lo que, si estás dispuesta/o a aceptar tu autenticidad, las cosas caminarán casi por si solas.

Y hay más buenas noticias; conforme vayas ingresando en la semana podrías recibir algunas bendiciones financieras que te darán más confianza a ti misma/o.

Te puede interesar:

– Horóscopo: qué será de tu semana del 23 al 28 de enero de 2023

– La carta de tarot para la semana del 23 al 29 de enero 2023

– Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 23 al 29 de enero 2023