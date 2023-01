Defensa de Genaro García Luna advierte que no hay evidencia contra su cliente; muestra fotos con Obama, Clinton y Graham

En su mensaje de apertura, el abogado César de Castro argumentó que los fiscales del Distrito Este de Nueva York no demostrado tener pruebas contra su cliente: no hay videos, no hay correos, no hay documentos, no hay audios, ¿dónde está el dinero?, cuestionó.

De Castro destacó la labor que García Luna hizo contra el crimen organizado en México y mostró las fotografías con altos funcionarios estadounidenses con quienes coordinó su labor durante el gobierno de Felipe Calderón.

En la corte se vieron las fotos del expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, el exprocurador Eric Holmer y el senador republicano Lindsey Graham, entre otros.

A pesar de sus afirmaciones sobre la falta de pruebas, De Castro no mencionó que todavía hay evidencia que los fiscales no han mostrado por ser altamente confidencial y que le proporcionarán entre 24 y 36 horas previas, según reglas del juez Brian Cogan.