“Japón está en un punto crítico para poder continuar funcionando como sociedad”: la advertencia del primer ministro japonés Fumio Kishida

“Japón está en un punto crítico para poder continuar funcionando como sociedad”.

Esas fueron las palabras que pronunció el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, en un discurso ante congresistas en el que alertó que el país puede perder su viabilidad por la caída de la tasa de natalidad.

Fumio Kishida dijo que era un problema que solucionar “ahora o nunca”.

Se estima que Japón, con una población de 125 millones de habitantes, tuvo menos de 800,000 nacimientos el año pasado. En la década de 1970, esa cifra superaba los dos millones.

A fascinating treatise on the state of Japan by the BBC’s departing correspondent ⁦⁦@wingcommander1 –

Japan was the future but it's stuck in the past https://t.co/StIKwDwXVy

— Maria Flannery (@mariaflan) January 23, 2023