“La Federación es igual de responsable”: Adolfo Ríos arremete contra la FMF por hechos violentos en el Estadio La Corregidora

Han transcurrido poco más 10 meses desde los hechos violentos en el Estadio La Corregidora de Querétaro en un encuentro de la Liga MX y aún hay mucho análisis e investigación por delante. Los sucedido dejó una peligrosa secuela en el fútbol mexicano y varias cosas por tomar en cuenta.

En las oficinas de la Fiscalía de México todavía se buscan culpables, aquellos que no velaron por la seguridad y no impidieron un derramamiento de sangre que, por suerte, no terminó con pérdidas humanas, tan solo heridos, la mayoría de ellos de gravedad.

Los principales afectados fueron los directivos de Gallos Blancos de Querétaro que fueron apartados de la Liga MX, casi que execrados. Uno de ellos, Adolfo Ríos, quien para aquel entonces era el presidente del club, ha arremetido contra la organización de la primera división azteca y le ha dejado un grado de culpa en la violencia vista el 5 de marzo de 2022 en el Estadio La Corregidora.

“La FMF se lava las manos y decide sancionar cuando ellos son igual de responsables que todos los involucrados”, dijo en conversación con ESPN.

Ríos, apodado el “arquero de Cristo” por su época de jugador, explicó que en cada duelo de la Liga MX hay un comisario de la Federación encargado de “revisar que todo esté en orden” y antes del choque entre Gallos Blancos vs. Atlas ese funcionario dijo que así era, entonces, “¿dónde está la responsabilidad de ese comisario?”.

A causa de los lamentables hechos, Adolfo Ríos fue sancionado por cinco años de cualquier actividad dentro de cualquier actividad dentro de la Liga MX o cualquier otra división del fútbol mexicano, mientras que altos directivos de la FMF o el órgano que lleva adelante las temporadas permanecieron al margen ejecutando penas a directivos.

Ahora el retirado futbolista se desmarcar de toda la responsabilidad cómo sucedió en el pasado y asegura que lo juzgaron por responsabilidades que no estaban bajo su ala.

“A mí me involucraron con temas que no me correspondían respecto a la situación del cargo que yo tenía que era deportivamente. Nunca acepté esa sanción, incluso puse argumentos legales y lo único que me contestaron fue: Si quieres ir al TAS O FIFA, estás en todo tu derecho, sin embargo eso me llevaría más tiempo y en marzo ya estaremos libres de esta situación injusta”, dijo.

