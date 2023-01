Novia de Eduardo ‘Toto’ Salvio maltrató a hinchas de Pumas UNAM que pedían fotos (Video)

Una peculiar imagen se dio tras la goleada de Pumas UNAM a León en la tercera jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. A la salida del estadio, Eduardo ‘Toto’ Salvio fue abordado por un grupo de hinchas que deseaban sacarse una fotografía y la pareja del argentino, Sol Rinaldi, los terminó corriendo de una forma no muy agradable.

El video se hizo viral en redes sociales y desencadenó un mar de críticas para la pareja del jugador por su déspota actitud. En el audiovisual se aprecia el momento en el que Salvio es completamente rodeado por un grupo de aficionados pidiendo fotografías.

El futbolista nunca se negó y accedió a tomarse algunas selfies, pero en un momento su novia estalla por la situación y se le oye decir: “pueden salir, fuera de jo**”. El final de la frase se tornó inaudible, pero el momento más criticado fue cuando en la grabación se observa como Rinaldi empuja levemente a un par de fanáticos que se seguían acercando.

Todo esto ocurrió a las afueras del Estadio Olímpico Universitario mientras Salvio y su pareja se dirigían a su automóvil con una maleta. El clip corrió como la espuma en redes sociales y alcanzó más de 240,000 visualizaciones en TikTok.

Esta acción generó gran repercusión entre los internautas que se tomaron con humor lo ocurrido, pero no dudaron en criticar la actitud de Rinaldi e incluso la compararon con la novia del delantero argentino Julián Álvarez.

“Momento Julián Álvarez”; “Igual que a Julián Álvarez”; “Por eso no llevo a mi novia a los partidos, no me deja echar el tercer tiempo”; “Se enoja por la fama que ella no tiene”, fueron algunas reacciones de los usuarios.

Cabe recordar que en medio de las celebraciones de los jugadores argentinos por la consecución del Mundial de Qatar 2022, la novia de Julián Álvarez tuvo un episodio similar al rechazar que unos hinchas se fotografiaran con su pareja.

Suele ser común en Pumas que cuando se juega en condición de local, los jugadores tengan la libertad de abandonar las instalaciones por cuenta propia.

