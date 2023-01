Trabajadores  de limpieza protestan represalias de empresa millonaria en San Diego

La señora Sofía Martínez platicó a La Opinión que nunca en sus 30 años como empleada de limpieza y mantenimiento había sufrido una represalia como la que le impuso una empresa de San Diego cuando propuso que los empleados pidieran un contrato colectivo.

“Me obligaron a trabajar ocho horas de rodillas, con químicos diluyentes en vivo, sin diluir, y sin protección ante esos tóxicos”, comentó, “y al día siguiente querían que hiciera lo mismo”.

Hacía diez años que la señora Martínez trabajaba en limpieza en el edificio de administración del condado de San Diego y dice que a lo largo de esa década mantuvo buenas relaciones laborales.

Pero desde que, hace unos meses, propuso que el gobierno del condado exigiera que las empresas que dan servicios otorguen contratos colectivos, sus empleadores se empeñaron en hacerle el trabajo insoportable.

Sus asignaciones fueron cada vez más difíciles. Por lo menos tres de sus compañeros no soportaron la presión y fueron orillados a renunciar. La señora Martínez había soportado humillaciones y comentarios provocativos hasta que la obligaron a pasar ocho horas de rodillas.

“Al día siguiente al regresar a trabajar, me dijeron que tenía que hacer lo mismo todo el turno”, comentó la trabajadora, “yo les dije que por lo menos me dieran protección, porque si dos tapitas de químicos se tienen que diluir en galones de agua porque es muy fuerte, imagínese cinco galones sin diluir y estar respirando de cerca porque estaba arrodillada”.

Los químicos removedores que usan en la limpieza de edificios públicos son tan fuertes que si se emplean sin guantes, en unas horas se comienza a desprender la piel de las manos, indicó.

Agregó que por no proporcionarle mascarilla con filtros ni rodilleras, se sentía todo el tiempo mareada, a menudo le salía sangre de la nariz, y aunque la final de la jornada pidió a la empresa que le enviara a que a auscultara un médico, claramente ignoraron su petición.

Cuando al día siguiente “les dije que estaba bien, que sí les hacía el trabajo, pero que por lo menos me tenían que dar guantes adecuados y una mascarilla de buena calidad que me protegiera, o me iba a enfermar, que ya me sentía muy mareada”, dijo doña Sofía.

–Ah, pues ya has de andar viendo elefantes rosas como los de la unión, ¿verdad?

Esa fue la respuesta de los contratistas, quienes, en lugar de proporcionar equipo a la señora Sofía, le levantaron un reporte de incumplimiento de trabajo, una sanción que la señora Martínez no había tenido en 30 años.

“Y no es que me negara, es que es imposible hacer el trabajo que me hicieron hacer en represalia, nadie lo aguantaría”, dijo doña Sofía, “no me imagino verlos a ellos hacer ese trabajo ni por diez minutos, mucho menos por ocho horas días consecutivos”.

La empresa Nova Comercial no respondió de inmediato a solicitudes de la prensa. La única explicación que ha dado a los empleados en su negativa a aceptar un contrato colectivo es “que nunca han trabajado con una unión y nunca lo van a hacer”.

Pero esa supuesta costumbre a la que la compañía se aferra le proporciona enormes beneficios.

Por ejemplo, Nova tiene contratos por 27 millones de dólares por limpieza del edificio administrativo del condado durante cinco años, un equivalente a cerca de $15,000 diarios, y la mayoría de su equipo de 22 trabajadores en esa instalación gana el mínimo desde hace 14, 15 años.

Pero la empresa tiene otros negocios similares en edificios públicos en San Diego, como el Palacio de Justicia y el Salón de Justicia, ambos del condado.

La compañía ya había despedido a la señora Martínez y a otros trabajadores, y había orillado a renunciar a otros más cuando, el 13 de diciembre pasado, el consejo de supervisores del condado de San Diego aprobó por unanimidad la propuesta de que las empresas que ofrecen servicios a edificios públicos otorguen contratos colectivos a sus trabajadores.

El saliente presidente de los supervisores, Nathan Fetcher, declaró que la aprobación fue para “ayudar a proteger del robo de salarios, del acoso sexual y otras prácticas injustas a más de mil conserjes, jardineros y personal de seguridad, quienes trabajan en instalaciones del condado”.

Sin embargo esas prácticas continuaron por parte de la empresa de limpieza Nova. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) informó que “varios trabajadores han presentado cargos de prácticas laborales injustas (ULP) ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, incluidas represalias, descenso de categoría, acoso y despido”.

También confirmó que algunos trabajadores de Nova “que se pronunciaron en contra de las condiciones laborales de explotación fueron despedidos”, después de que la junta de supervisores de San Diego aprobó la medida conocida como “política radical a favor de los trabajadores”.

David Huerta, el presidente del sindicato SEIU en el oeste del país, declaró por su parte que los trabajadores de la empresa Nova “realmente han sido sometidos a medidas de represalia, unos trabajadores han sido despedidos y otros han renunciado como resultado de las acciones del empleador”.

La política de contratos colectivos ha sido calificada como la norma más progresiva en favor de los trabajadores en cualquiera de los condados de California hasta ahora.

Este fin de semana grupos de trabajadores de esa empresa comenzaron a protestar ante el edificio de administración del condado de San Diego para emplazar a huelga, y en menos de 48 horas ya algunos sindicaros se sumaron a las manifestaciones en solidaridad.

El dirigente político del sindicato SEIU para el oeste del país, Christian Ramírez, dijo a La Opinión que los trabajadores demandan la reinstalación de sus compañeros despedidos y que ahora se negocie contratos colectivos con los empleados de limpieza.

Ramírez lamentó que los empleados que renunciaron a sus cargos, al dejar el trabajo también dejaron sus derechos y poco se puede hacer por ayudarles.

Sin embargo, las condiciones que llevaron a que renunciaran son ahora parte de los motivos que refuerzan que los trabajadores necesitan de contratos colectivos.

Los grupos de empleados que aplazan fuera del edificio de gobierno del condado se manifiestan con pancartas y también corearon consignas.

“Que limpien los ricos, nos vamos a huelga”, coreaban este domingo los trabajadores.

De acuerdo con archivos de la oficina del condado, hay unos 1,080 empleados de servicio, mantenimiento, jardinería y otros que trabajan para sus instalaciones y deben beneficiarse de la norma de protección mediante contratos colectivos con las empresas que subcontratan.