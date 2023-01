Aracely Arámbula posa en sexy lencería de color rojo, luciendo espectacular a sus 47 años

Aracely Arámbula decidió dar una sorpresa a sus más de seis millones de seguidores en Instagram, y compartió una fotografía en la que posa muy sensual, usando un conjunto de lencería roja con el que lució al máximo sus atributos. Hasta el momento ha obtenido más de 70,000 likes por esa imagen, que complementó con otra que la muestra frente al espejo.

La actriz mexicana luce espectacular a sus 47 años, y en un video apareció a bordo de un yate, usando una larga bata transparente que se movía con el aire, dejando al descubierto su minibikini. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Disfrutando de mis lugares favoritos en fechas especiales ✨❤️✨😘”. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Aracely continúa promocionando su más reciente proyecto: la serie de misterio “La rebelión”, que se estrenó en la plataforma Vix+ y en la que comparte créditos con Ana Serradilla y Daniela Vega. Ella también causó sensación por un video que publicó, en el que se muestra ingresando a un elevador y usando un body con pronunciado escote. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula) View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

También te puede interesar:

-Tras más de una década, finalmente revelan la causa de la separación de Aracely Arámbula y Luis Miguel

-Aracely Arámbula presume sus curvas al posar de perfil, usando un enterizo deportivo