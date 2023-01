Juez podría desestimar parte del testimonio de Tirso Martínez Sánchez contra Genaro García Luna

El juez Brian Cogan tomó nota de una moción de la defensa de Genaro García Luna sobre la validez del testimonio del segundo cooperante, Tirso Martínez Sánchez, y su relación con el acusado.

El abogado César de Castro consideró que el testimonio de Martínez Sánchez, conocido como “El Futbolista”, no ofrecía pruebas contra García Luna, pues los hechos que narraba eran antes del año 2000, periodo que no contempla la acusación del ex secretario de Seguridad Pública.

Hasta el momento, Martínez Sánchez ha repetido prácticamente el mismo testimonio que dio durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, sobre la forma en que se transportaba cocaína en contenedores de trenes, utilizando una empresa legítimamente establecida sobre exportación de aceite de Estados Unidos a México.

“El Deportista” narra todavía el periodo de los años noventa que para el juicio de “El Chapo” empataba con el tiempo que los fiscales los acusaron de narcotráfico.

Sin embargo, el fiscal Phillip Pilmar estableció también un periodo entre el año 2000 y el 2003, del cual Martínez Sánchez podría hablar este miércoles en la continuación de su testimonio.

Dijo que entre 1999 y 2003 fue responsable de los trenes donde se enviaba cocaína de México a ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

La droga pertenecía al Cártel de Sinaloa, a la fracción de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y a Vicente Carrillo, quien tenía alianza con la organización criminal mencionada.

“El Deportista” dijo ganar entre $200,000 y $300,000 dólares por cargamento de droga, valuada entonces entre $30 y $40 millones de dólares por envío.

El segundo testigo de los fiscales afirmó que vivió en EE.UU. como indocumentado e ingresó al país de ese modo entre 50 y 100 ocasiones (sic), además de haber entrado por puertos bajo control de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con un pasaporte falso.