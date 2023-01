Alicia Keys: Whitney Houston y Christina Aguilera pidieron trabajar con ella

La cantante y compositora estadounidense Alicia Keys está cumpliendo 42 años de edad.

A Keys también se le conoce por su talento en el piano. Además, ha laborado como actriz y es una reconocida activista estadounidense.

Su carrera musical inició en el año 2001, con su álbum Songs in A Minor, que abarca algunos éxitos como Fallin y A Woman’s Worth.

Su más reciente disco, llamados “Keys“, que se compone de dos versiones: Originals y Unlocked, representó un gran éxito comercial y elevó a Keys a la fama, considerada como una de las artistas más importantes de la industria musical.

Son más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo de Keys, además ha obtenido muchos premios importantes, entre los que se incluyen 16 Grammys, 17 Billboard y tres American Music Awards.

“Keys” fue lanzado en 2021, y ofrece, por un lado, la versión Originals, que tiene una colección de canciones nuevas que muestran el sonido innovador de Alicia, mientras que la versión Unlocked, samplea los Originals con la ayuda del productor ganador del premio Grammy Mike WiLL Made-It.

Cuando Whitney Houston y Christina Aguilera pidieron trabajar con ella

Su talento y brillantez en sus composiciones hicieron que estrellas de la talla de Whitney Houston y Cristina Aguilera se hayan acercado a ella para preguntarle si podían escribir algo para ellas.

Fue así como Alicia escribió la letra y la música de “Impossible”, la canción que Aguilera incluyó en su cuarto álbum, Stripped, publicado en el 2002.

Ese álbum vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo. En un entrevista, Keys expresó que esa canción: “tiene una historia verdaderamente divertida, sorprendente. Ella me dijo ‘¿escribirías algo para mí?’ y nos intercambiamos muchos e-mails… El tiempo pasó y yo no había escrito la canción todavía. La discográfica me preguntó ‘¿Tienes algo para Christina?’. Recuerdo que acababa de hacer If I ain’t got you y le dije a mi A&R, ‘vamos a darle ésta’. Él me respondió, ‘¿Estás jodidamente loca?. No vamos a darle esta canción. ¿Has perdido la cabeza?’. Y yo le dije ‘¿por qué no?’”.

Mientras que “Million Dollar bill”, último single de Whitney Houston, también fue escrita por Alicia.

Seguir leyendo: