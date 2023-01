Amazon lanza RxPass, un servicio de suscripción para medicamentos recetados

Amazon anunció el lanzamiento del beneficio RxPass, un servicio de suscripción para el envío de medicamentos recetados para clientes que tienen membresía Prime.

La compañía dijo que los miembros de Prime que participan en el programa pueden obtener descuentos de hasta un 80% en medicamentos genéricos y un 40% en medicamentos de patente en más de 60,000 farmacias de Estados Unidos.

El gigante minorista señaló que las personas que accedan al programa pagarán $5 dólares al mes para surtir todas las recetas que necesiten de una lista de unos 50 medicamentos, que serán enviados de forma gratuita a su domicilio.

“Cualquier cliente que pague más de $10 dólares al mes por sus medicamentos elegibles verá que los costos de sus recetas se reducen en un 50% o más, además de que ahorran tiempo al evitar un viaje a la farmacia”, dijo John Love, vicepresidente de Amazon Pharmacy en un comunicado.

La compañía aseguró que la tarifa podría cubrir una lista de medicamentos como el antibiótico amoxicilina y el antiinflamatorio naproxeno, Sildenafil, que se usa para tratar la disfunción eréctil bajo la marca Viagra y también trata una forma de presión arterial alta, también se encuentra en la lista.

Los miembros Prime pueden registrarse para RxPass by Prime en Amazon.com o en la aplicación móvil de Amazon.

A través de su servicio de farmacia, Amazon vende una variedad de medicamentos genéricos; algunos cuestan tan solo $1 dólar por un suministro de 30 días, por lo que el beneficio de este nuevo programa variará según el cliente.

La compañía señaló además que se aceptan la mayoría de los programas de seguro médico. No obstante, el programa no usa seguro, y las personas con cobertura de Medicaid o Medicare financiada por el gobierno no son elegibles.

Estará disponible en 42 estados y en Washington, D.C., en el momento del lanzamiento.

Pero no todos los lanzamientos relacionados con la salud han resultado bien para Amazon. El año pasado, la compañía cerró su servicio de atención domiciliaria virtual llamado Amazon Care; mientras que Haven, una empresa que Amazon creó en colaboración con JPMorgan y Berkshire Hathaway para mejorar los costos de salud, se disolvió un año antes.

Ahora, Amazon ha dicho que su farmacia en línea Amazon Pharmacy es una parte clave de su plan de atención médica, junto con la organización de atención primaria One Medical, que el gigante en línea busca adquirir por $3,900 millones de dólares.

En noviembre, la compañía también dijo que comenzaría a ofrecer “Amazon Clinic”, un servicio de mensajería que conecta a los pacientes con médicos para unas dos docenas de afecciones comunes, como alergias y pérdida de cabello.

