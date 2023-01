El Papa Francisco dice que la homosexualidad “no es un crimen”, pero el sexo gay es “un pecado”

El Papa Francisco calificó las leyes que penalizan la homosexualidad como fundamentalmente “injustas”, dejando en claro que, en la mente del líder de la Iglesia Católica, “ser homosexual no es un delito”.

“Todos somos hijos de Dios, y Dios nos ama tal como somos“, sin embargo, la enseñanza de la iglesia de que participar en actividades homosexuales es pecaminoso.

“Es un pecado”, dijo Francisco, y agregó: “Primero hagamos la distinción entre pecado y crimen”.

Significativamente, el Papa aclaró que discriminar a los demás también era pecaminoso, diciendo: “También es pecado faltar a la caridad unos con otros, entonces, ¿qué pasa con eso?”

La enseñanza de la Iglesia Católica dice que las personas homosexuales deben ser bienvenidas en la iglesia y tratadas con respeto y amabilidad, a pesar de que los actos homosexuales se consideran “intrínsecamente desordenados”.

Francisco no ha cambiado esta enseñanza, y en 2021 la oficina doctrinal del Vaticano decretó que la iglesia no podía bendecir las uniones del mismo sexo porque “Dios no puede bendecir el pecado”.

Sin embargo, el Papa Francisco ha defendido repetidamente los derechos de los homosexuales y abogó por la inclusión de las personas LGBTQ en la vida católica.

Francisco dijo que la iglesia “debe” trabajar para abolir las leyes injustas en todo el mundo.

El Papa dijo que algunos obispos de países que criminalizan la homosexualidad apoyan las leyes porque son parte de la cultura local, y llamó a esos obispos a pasar por un proceso de “conversión” para acoger a las personas LGBQT en su ministerio “con sensibilidad.”

El Papa también criticó un movimiento en Alemania llamado “Camino Sinodal”, en el que obispos y laicos están examinando la posibilidad de reformas eclesiásticas controvertidas, como permitir que los sacerdotes se casen y permitir que las mujeres sean diáconos y bendiciones de la iglesia para parejas del mismo sexo.

Si bien Francisco no abordó específicamente los temas en discusión, desacreditó el proceso como si no fuera serio ni útil, y dijo que estaba siendo dirigido por una “élite” y que no representaba a “todo el pueblo de Dios”.

