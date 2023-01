Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Walt Disney celebra 100 años

Este 2023, la Walt Disney Company celebra 100 años de existencia, y el Disneyland Resort (1313 Disneyland Dr., Anaheim) será el corazón de los festejos. La fiesta comienza con la apertura de la atracción Mickey & Minnie’s Runaway Railway y el debut de los shows de agua, World of Color–ONE y Wondrous Journeys. El 24 de febrero también regresa el desfile Magic Happens y el 8 de marzo reabre Mickey’s Toontown. También habrá exhibiciones relacionadas al festejo, un menú especial, mercancía nueva y adornos alusivos a la celebración. A partir del viernes. Boletos desde $104. Informes disneyland.com.

Foto: Joshua Sudock/Disneyland Resort

Paquita en Ontario

La cantante más despechada del mundo, Paquita la del Barrio, ofrecerá un concierto en la arena Toyota (4000 E. Ontario Center Pkwy., Ontario), donde interpretará muchas de las canciones de su vasto repertorio, entre ellas “Rata de dos patas”, “Taco placero” y “Libro abierto”. Sábado 8 pm. Boletos desde $39. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Celebración en Knott’s

La Peanuts Celebration en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) se realiza cada año para que los visitantes a este parque se sumerjan en en el icónico mundo de las tiras cómicas de Charles M. Schulz. Las celebración incluye un nuevo show en el teatro Birdcage, nuevos platillos inspirados en los Peanuts, una exhibición temática nueva, oportunidad de tomarse fotos con los personajes del parque y más. Del sábado al 26 de febrero. Boletos desde $60. Informes knotts.com.

Foto: Cortesía

Celebración del Año Nuevo Lunar

El Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Santa Monica) tendrá una celebración del Año Nuevo Lunar, que en esta ocasión está dedicado al conejo, luego de una pausa de dos años debido a la pandemia. Habrá presentaciones como la de la danza del león chino, artistas de globos y de masa, árboles de los deseos de cerezas y decoraciones en la Center Plaza. Las tiendas y restaurantes participantes proveerán sobres rojos con ofertas especiales. Sábado 2 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes santaMonicaplace.com.

Foto: Cortesía

Concierto estilo barroco

La serie de música de la Los Angeles Chamber Orchestra continúa con Baroque Concerti, un programa de trabajos sobresalientes curados por la directora de la orquesta de cámara, Margaret Batjer. El sábado a las 7:30 pm, en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills), y el domingo a las 7 pm., en el Rothenberg Hall de The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino). Boletos desde $39. Informes laco.org.

Foto: Cortesía

Exhibición del Bicentenario

El Centro Cultural y Cinematográfico del Consulado General de México en Los Angeles (2401 W. 6th St., Los Angeles) estrenó 35×35 Bicentenario, una exhibición colectiva que presenta el trabajo de 35 artistas visuales angelinos de 35 años y menores. Fueron seleccionados en un concurso público convocado por el consulado. La muestra conmemora el 200 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Termina el 2 de marzo. Entrada gratuita. Informes cccmla.com.

Exhibición inmersiva

El Laguna Art Museum (307 Cliff Dr., Laguna Beach) realiza su décimo Art and Nature Festival, que incluye exhibiciones inmersivas, como The Sea Around Us, de Rebeca Méndez; Pyramidion, de Kelly Berg; The Big One, Robert Young, y Five Summer Stories: The Exhibition. Como parte de la muestra, el museo ofrece programas públicos, talleres, páneles de discusión, excursiones y clases de yoga. Termina el 5 de febrero. Boletos desde $7; menores de 12 años gratis. Informes lagunaartmuseum.org.

Foto: Cortesía

Festival en el acuario

El Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) realizará su vigésimo Festival of Human Abilities, que celebra los talentos creativos de personas con discapacidades. Incluye presentaciones de bailarines, músicos y artistas con discapacidades que han desarrollado su arte adaptando sus habilidades. Habrá talleres impartidos por artistas y expertos con discapacidades. Sábado y domingo de 9 am a 5 pm. Boletos desde $27; gratis menores de 3 años. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Cortesía

Abuelos entran gratis al Zoo

Las personas mayores de 65 años pueden visitar gratis el San Diego Zoo Safari Park (15500 San Pasqual Valley Rd., Escondido) durante todo febrero. Durante el programa Seniors Free, con tan solo presentar una identificación válida con foto, las personas mayores pueden entrar al parque y disfrutar de los 1,800 acres que abarca el Safari Park, donde hay más de 3,000 animales que representan más de 300 especies; hay también una colección botánica de más de 1.75 millones de plantas. Del 1 al 28 de febrero. Entrada gratis para mayores de 65 años. Informes Visita sdzsafaripark.org.

Foto: Cortesía

Morat en LA

La banda colombiana de pop-rock melódico, Morat, que combina en su música electrónica y ritmos folclóricos, visitará las ciudad para ofrecer un show en The Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles). El grupo presentará su disco más reciente. Sábado 8 pm. Boletos desde $45. Informes livenation.com.