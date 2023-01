Danilo Carrera se sincera sobre sus planes de convertirse en papá, ¿lo hará pronto?

Todo parece indicar que la vida amorosa de Danilo Carrera va viento en popa, pues recientemente se sinceró como nunca sobre los planes que tiene junto a su actual pareja y si estos involucran hijos. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue durante un encuentro con la prensa que el protagonista de melodramas como “Contigo sí” y “Vencer la ausencia” dio respuesta a los cuestionamientos sobre sus planes para el festejo del próximo 14 de febrero, Día de San Valentín.

Entre risas, reveló que su forma de divertirse no incluye regalos extravagantes o celebraciones fuera de lo común. “En privado, tómenlo como quieran. El festejo va a ser privado”, detalló el galán de telenovelas.

Asimismo, Danilo Carrera destacó que dentro de sus metas a largo plazo se encuentra no solo alcanzar plenitud a nivel profesional, sino personal. De hecho, bromeó con la posibilidad de llegar a asolearse en una playa mexicana en compañía de dos bebés.

“No quiero solo vivir una vida de actor, quiero ser padre, esposo, hijo, hermano, escritor, productor, actuar en novelas, quiero una vida llena… Me encantaría tener dos bebés”, añadió.

Sin embargo, este deseo podría tardar en concederse, ya que actualmente se encuentra concentrado en el melodrama que protagoniza junto a la actriz mexicana Angelique Boyer, “El amor invencible”. Incluso, el famoso reveló que su plan era darse un descanso cuando este proyecto tocó a su puerta y la oportunidad fue “irresistible”.

“Mi plan antes de este proyecto era irme un tiempo, pero me habló Juan, me presentó el proyecto. Y a él y Angelique no les puedes decir que no, la verdad estoy muy contento”, precisó. No obstante, adelantó que se mantiene firme ante la decisión de decirle “adiós” a las telenovelas por un tiempo. “Necesito un descanso, reinventarme (…) Van nueve novelas y quiero hacer otras cosas, pero vendrán otros proyectos y faltan muchos”, concluyó.

