Danilo Carrera dice que ha sufrido discriminación por ser guapo: “Solo es una cara bonita”

Danilo Carrera ha dado de qué hablar en días recientes tras asegurar que planea dejar México porque ya hizo de todo y ahora quiere atender sus proyectos personales, pero eso no fue todo, ya que también confesó que el éxito que actualmente goza es gracias a su aspecto físico, pues nada sería igual si no fuera tan guapo.

El actor de origen ecuatoriano reapareció ante los medios de comunicación para confirmar que se mudará a Miami, Florida, para compartir tiempo con su familia y aunque insiste en mantener en privada su actual relación sentimental, dejó abierta la posibilidad de haberse casado.

Sin embargo, también terminó confesando que agradece la aceptación del público, pero ha sido fácil gracias a su “cara bonita”.

La polémica confesión sucedió cuando lo cuestionaron si alguna vez ha sufrido discriminación por su físico, a lo que de inmediato respondió que en varias ocasiones llegó a ser juzgado solo por su físico.

“Seamos realistas, yo no tendría la carrera que tengo si no me viera como me veo, creo que esa es una realidad, pero al comienzo la gente te juzga y lo primero que dice es: ‘solo es una cara bonita’“, confesó.

Por fortuna, también ha logrado demostrar que no solo posee un físico atractivo, pues tiene otras cualidades.

“Después, cuando empiezas a actuar bien y a tener éxito es: ‘puede actuar’. Después cuando escribes, dicen: ‘también tiene talento es creativo’. Pasa mucho y los hombres tenemos más ventaja en eso, pero a las mujeres les pasa más todavía”, explicó.

Y descarta que este tipo de discriminación se dé solo en determinado género, pues lo mismo le ha pasado a varias compañeras actrices, quienes se sintieron identificadas con él tras el escándalo que surgió en marzo de 2022 cuando estuvieron a punto de expulsarlo de Egipto por ser guapo.

“He hablado con mis compañeras al respecto cuando pasó lo de Egipto y me decían: ‘yo vivo pelando con que soy guapa, no puedo ser una actriz porque me dicen que soy rubia…’. Es un estigma, son cosas que cada uno tiene su atributo. Así pasa, pero somos más normales de lo que parecemos”, añadió ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Posteriormente confesó que llegó a ser infiel, pero también ha disfrutado estar en relaciones honestas.

“He sido infiel, claro que sí. Pero te voy a decir una cosa que ha sido cierta, también he sido fiel y sé ser fiel. Hay momentos y hay personas con las que eres fiel y con las que no”, sentenció.

