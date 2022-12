Michelle Renaud abandona entrevista para no responder sobre compromiso de Danilo Carrera

Michelle Renaud se encuentra emocionada por el próximo estreno de la película “Malvada” en la que participa, por lo que agradeció el apoyo que está recibiendo ahora y anteriormente con la cinta “Corazonada”; pero todo parece indicar que su buen humor terminó cuando fue cuestionada sobre el supuesto compromiso de Danilo Carrera.

Y es que, fue el pasado fin de semana cuando el actor ecuatoriano y ex novio de Renaud compartió un video en el que dejó ver que le habría entregado anillo de compromiso a su misteriosa novia, lo que provocó que sus amigos y fans le hicieran llegar una lluvia de felicitaciones.

Sin embargo, durante la presentación a prensa de Malvada la protagonista de la telenovela ‘La Herencia’ evitó a toda costa responder a los cuestionamientos sobre su ex y una posible boda.

“Oigan, les quiero agradecer muchísimo por venir a lo de Malvada que es un gran proyecto para mí y muchísimas gracias”, mencionó para agradecer a la prensa por el apoyo y enseguida abandonó la entrevista.

Pero a lo que sí quiso responder con toda la disposición fue sobre el beso lésbico que dará por primera vez como actriz, pues en la cinta dirigida por José Manuel Cravioto el personaje de Laura (Michelle Renaud) tendrá que intercambiar algunas muestras de cariño con la protagonista de la historia de nombre Fernanda (Gisselle Kuri).

“La verdad es que a mí como actriz me encantó que viniera eso en el guion, es la primera vez que tengo un beso lésbico, para mí honestamente es lo mismo besar a Giselle Curi que besar a (Giuseppe) Gamba porque al final del día estamos actuando entonces no hay ninguna diferencia, pero a mí me emocionó, nos dejamos ir”, confesó feliz.

La estrella de televisión afirmó que ha sido un verdadero gusto trabajar con todo el reparto y producción, con quienes logró experimentar desde confianza y compromiso, hasta el respeto que cada uno tiene por su trabajo.

Asimismo, recordó cuánto disfrutó verse vestida de novia, pues es un deseo que le gustaría llevar a la práctica en la vida real ahora que se encuentra muy enamorada del también actor Matías Novoa.

“Para mí es sumamente emocionante probarme un vestido de novia, y el de Laura (su personaje) me encantó… ¡Y sí, sí me quiero casar!“, dijo.

Finalmente mencionó que ha disfrutado hacer parte de esta faceta a su hijo Marcelo, quien incluso ya tuvo oportunidad de ver parte de la película.

“Es algo súper bonito y mi hijo va a ver la película y mi novio va a ver la película y yo creo que todo el mundo va a pensar lo que ustedes, que es una película, maravillosa”, comentó ante la cámara de Berenice Ortiz.

