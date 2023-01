Final feliz en Tigres de la UANL: Florian Thauvin llegó a un acuerdo con la directiva y firmó su rescisión de contrato

La novela entre Tigres y Florian Thauvin sobre la rescisión de contrato de forma unilateral que no le gustó al francés y que parecía que terminaría en un juicio a mediano plazo, se resolvió rápidamente, en menos de 48 horas, porque el futbolista ya fue dado de baja en la Liga MX, lo que indica que por fin llegó a un acuerdo con el club.

Vale recordar que Thauvin fue anunciado como baja del club el lunes pasado, con un comunicado del equipo a través de redes sociales y una publicación en la que le agradecían su aporte a la institución; sin embargo, esto no fue del agrado del futbolista, quien, inconforme porque aún le quedaban tres años de contrato, desconoció la medida y al día siguiente acudió a entrenar como si nada a las instalaciones de los felinos, pero lo hizo acompañado de un abogado, aunque no se les permitió el acceso. A partir de allí esperábamos una larga disputa que todo parece indicar que no llegará.

De acuerdo con información de Mediotiempo, fuentes allegadas al club confirmaron que el jugador europeo sí estampó la firma que faltaba en el documento de rescisión, esto después de establecer un acuerdo en la cantidad del finiquito para el futbolista, aunque hasta el momento se desconoce la cifra.

Lo publicado por el sitio mexicano adquiere sentido tras ver en el portal oficial de la Liga MX que el jugador ya no forma parte del club.

Esta prisa de Tigres por arreglar el asunto obedecería a su urgencia por incorporar al equipo al líder de goleo individual y campeón del Apertura 2022 Nicolás Ibáñez, ya que sus plazas para jugadores extranjeros estaban ocupadas y tenían que liberar una para poder dar de alta al argentino, así que el “sacrificado” fue el francés y debían finiquitar el movimiento antes el 1 de febrero, fecha límite para traspasos en la Liga MX.

Ahora lo único que le resta a los regiomontanos es dar de alta a Ibáñez, quien desde hace unos días ya había sido anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del equipo, en lo que fue el bombazo del mercado de invierno del fútbol mexicano.

🤝 ¡Bienvenido a La U de Nuevo León, Nico Ibáñez!



Presentado por @CervezaTecate.#PerfilTigre 🐯 pic.twitter.com/nCRe2XqSdE — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) January 18, 2023

También puede interesarte:

Florian Thauvin, inconforme con su despido, acudió a “entrenar” acompañado de un abogado

Au revoir: Tigres anunció la salida de Florian Thauvin

Oficial: Nico Ibáñez es jugador de Tigres